Esra Erol ile Ali Özbir'den mutluluk pozu

2010 yılında Ali Özbir ile dünyaevine giren ve İdris Ali ile Ömer Erol adında iki oğlu olan Esra Erol, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Ailesiyle keyifli anlarını sık sık takipçileriyle paylaşan Esra Erol'un kız kardeşi Eda Erol, Ekrem Karaçayır ile evleniyor. Önceki akşam görkemli bir kına gecesi düzenleyen Eda Erol'u ailesi ve yakınları yalnız bırakmadı.

Esra Erol da kardeşinin kına gecesinde eşiyle çekilen fotoğraflarını paylaştı.