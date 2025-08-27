Esra Erol ile Ali Özbir'den mutluluk pozu
Ünlü sunucu Esra Erol'un kardeşi Eda Erol evleniyor. Erol da önceki akşam düzenlenen kına gecesinde eşiyle verdiği pozları takipçileriyle paylaştı.
2010 yılında Ali Özbir ile dünyaevine giren ve İdris Ali ile Ömer Erol adında iki oğlu olan Esra Erol, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.
Ailesiyle keyifli anlarını sık sık takipçileriyle paylaşan Esra Erol'un kız kardeşi Eda Erol, Ekrem Karaçayır ile evleniyor. Önceki akşam görkemli bir kına gecesi düzenleyen Eda Erol'u ailesi ve yakınları yalnız bırakmadı.
Esra Erol da kardeşinin kına gecesinde eşiyle çekilen fotoğraflarını paylaştı.
"TELAŞIN ORTASINDA AŞKİTO HAREKETLER"
Ünlü sunucu, Ali Özbir ile karelerine "Kalabalık, telaşın ortasında bazı aşkito hareketler" notunu düştü.
Ünlü çiftin fotoğraflarına binlerce beğeni ve maşallah yorumları geldi.
