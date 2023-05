Esra Kazancıbaşı: Şükufe, Zülküf’ünü çok özledi

"SENİ ÇOK SEVİYOR VE ÖZLÜYORUM"



Rasim Öztekin'i ölüm yıl dönümünde mezarı başında anan Esra Kazancıbaşı, "Gösterişi, şatafatı hiç sevmezdin. Sevilen, ünlü bir sanatçı olarak ayrıcalık görmeyi de. Her görüşten, her kesimden insana saygı duyardın. İşte bu yüzden toplumun Rasim Ağabey'i oldun. Ülkemizde yaşanan büyük deprem faciasında onbinlerce insanın yaşamını yitirdiği, evini, işini, ailesini, sevdiklerini kaybettiği, zincirleme yasların yaşandığı bu zorlu dönemde, sadece akraba ve yakın arkadaşlar arasında düzenlenen minik bir törenle ikinci ölüm yıldönümünde andık seni. Kadın emeğine ve kadın haklarına çok değer veren bir sanatçı olarak çok anlamlı bir tarihte, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde gökyüzüne uğurlamıştım seni. İşte bugün, Dünya Kadınlar Günü'nün sembolü sapsarı mimozaları bıraktık kabrine. Seni çok seviyor ve özlüyorum. ÇYDD Rasim Öztekin Tiyatro Bursu'nda eğitim gören her genç ise tesellim oluyor. Çünkü onlar tiyatro sahnesinde seni yaşatacaklar'' demişti.