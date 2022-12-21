Esra Ruşan kimdir, kaç yaşında, nereli?

Masumlar Apartmanı dizisiyle ismini geniş bir kitleye duyuran Esra Ruşan, MasterChef 163. bölümüne konuk olarak katıldı. Ruşan, Sıfırıncı Gün dizisiyle ekranlara geri dönecek. Peki, Esra Ruşan kimdir, kaç yaşında, nereli?

Esra Ruşan kimdir, kaç yaşında, nereli?

Esra Ruşan, 7 Mart 1983 tarihinde Göle'de dünyaya geldi. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.

Oyunculuğa 2006 yılında Arka Sokaklar dizisiyle başlayan Esra Ruşan'ın oynadığı diziler arasında Vatanım Sensin, Kurtlar Vadisi Pusu, Ayrılık, Aşk Yakar, Tatlı Küçük Yalancılar, Yarım Kalan Aşklar gibi birçok yapım bulunmaktadır. Deneyimli oyuncu, 2020-2022 yılları arasında Masumlar Apartmanı dizisinin kadrosunda yer aldı ve kendisiyle aynı ismi taşıyan Esra karakterini canlandırdı.

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