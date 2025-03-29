Euphoria yıldızı Sydney Sweeney ile nişanlısının ayrıldığı iddia edildi
Euphoria dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran Sydney Sweeney şu sıralar özel hayatıyla gündemde.
Son dönemin popüler isimleri arasında yer alan Sydney Sweeney'nin nişanlısı Jonathan Davino ile yollarını ayırdığı iddia edildi. Madame Web, Hizmetçi, Arınma, Senden Başka ve Euphoria gibi yapımlarla tanınan 27 yaşındaki oyuncunun, yüzüğü olmadan görüntülenmesi ve sosyal medya hesabında nişanlısıyla birlikte olduğu fotoğrafları kaldırması ayrılık iddialarına neden oldu.
Daily Mail'in haberine göre, ünlü oyuncu ile 41 yaşındaki Davino ayrıldı. 2018'den beri birlikte olan çift, 2022'de nişanlandı. Mayıs ayında evlenmeyi planlayan çiftin düğünü iptal ettiği ortaya çıktı.
Kaynaklar "Sydney ile Jonathan'ın çok ciddi problemleri var ama tamamen ayrılmış sayılmazlar" ifadelerini kullandı.
Oyuncunun adı, 2023 yılında Anyone But You filminde başrolü paylaştığı Glen Powell ile aşk dedikodularına karışmıştı.
YENİ ROLÜ
Sydney Sweeney, Reddit'te yayınlanan ve büyük ilgi gören bir kısa hikayenin sinema uyarlamasında başrol oynayacak. 2021 yılında lise İngilizce öğretmeni Joe Cote tarafından kaleme alınan "I Pretended to Be a Missing Girl" adlı hikaye, Oscar ödüllü senarist Eric Roth tarafından beyazperdeye taşınacak.
I Pretended to Be a Missing Girl, 10 yıl önce kaybolmuş bir kızı taklit eden bir gezginin, kızın ailesini soymaya çalışırken yaşadığı pişmanlık ve gerçeği keşfetmesini konu alıyor.
Filmde başrol oynayan Sydney Sweeney,taklitçi gezgini canlandıracak.
Henüz hazırlık süreci devam eden filmin yönetmen koltuğunda kimin oturacağı ve kadrosunda Sweeney dışında hangi oyuncuların yer alacağı ise henüz belli değil.
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