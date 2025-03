Euphoria yıldızı Sydney Sweeney ile nişanlısının ayrıldığı iddia edildi

Son dönemin popüler isimleri arasında yer alan Sydney Sweeney'nin nişanlısı Jonathan Davino ile yollarını ayırdığı iddia edildi. Madame Web, Hizmetçi, Arınma, Senden Başka ve Euphoria gibi yapımlarla tanınan 27 yaşındaki oyuncunun, yüzüğü olmadan görüntülenmesi ve sosyal medya hesabında nişanlısıyla birlikte olduğu fotoğrafları kaldırması ayrılık iddialarına neden oldu.



Daily Mail'in haberine göre, ünlü oyuncu ile 41 yaşındaki Davino ayrıldı. 2018'den beri birlikte olan çift, 2022'de nişanlandı. Mayıs ayında evlenmeyi planlayan çiftin düğünü iptal ettiği ortaya çıktı.

Kaynaklar "Sydney ile Jonathan'ın çok ciddi problemleri var ama tamamen ayrılmış sayılmazlar" ifadelerini kullandı.



Oyuncunun adı, 2023 yılında Anyone But You filminde başrolü paylaştığı Glen Powell ile aşk dedikodularına karışmıştı.