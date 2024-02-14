Ev sahiplerine savaş açan Pucca kendisine Bipolar teşhisi konduğunu açıkladı

Birkaç gün önce kirasını ödemediği iddialarıyla adından söz ettiren ve ardından eski ev sahibi Tuba Ünsal'la da polemik yaşayan fenomen ve yazar Pucca, "Uzun zamandır mental olarak çökmüştüm, çoğunuz biliyorsunuz" diyerek sağlık raporunu paylaştı.
"BUNU AÇIKLAYIP AÇIKLAMAMA KONUSUNDA KARARSIZ KALDIM"
Kendisine "Bipolar duygulanım bozukluğu" teşhisi konduğunu duyuran Pucca, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Burada sadece beni seven insanlar olduğunu düşünerek paylaşım yapacağım. Uzun zamandır mental olarak çökmüştüm, çoğunuz biliyorsunuz. Bunu açıklayıp açıklamama konusunda da kararsızım aslında sonra üstüme yapışıp her konuda 'Bunu kullanabilirler mi?' diye düşünüyorum. Ama benim gibi insanlarla da konuşup neler yapabiliriz ya da yapabilirim? Birbirimizi destekler miyiz? Belki işe yarar. Ben en fazla gerizekalıyım diye düşünürken Bipolar teşhisi konuldu. Üzgün müyüm, bazı şeylerin nedeni netleşti mi? Ne hissettiğimi bilmiyorum. İç içe geçmiş başka mental sorunlarımla keşke daha önce tedaviye başlasaymışım diyorum. Neyse öyle işte... Arada burayı not defteri gibi kullanırım, derdimi anlatırım. Bir de Marilyn de Bipolardı. Keşke kendimi bu kadar özdeştirmeseymişim."
"EVİMİ MAHVETTİ' DEMEK AZ KALIR"
Ünsal, "Evimi mahvetti' demek az kalır" sözleriyle Pucca'nın kirasını ödemediğini iddia eden ev sahibi Jale Tuncer'e destek vermişti.
"Burada sessiz kalsam haksızlık olacak. Pucca/Pınar yıllarca benim de kiracımdı" diyen Ünsal, "Evimi mahvetti demek az kalır sanırım yaşadığı tüm travmaların cezasını eve kesti o kadar kötüydü durum. Aylarca kira ödemedi, haber bile vermeden evi boşalttı. O zaman bu konunun konuşulmasını istemediğim için sustum sanki tacize uğrayan kadının kendini suçlu hissetmesi gibi... Bugün haberleri görünce yazmak istedim…" açıklamasında bulundu.
EV SAHİPLERİNE SAVAŞ AÇTI
Öte yandan irasını ödemediği iddiasıyla ev sahibi Jale Tuncer ile mahkemelik olan fenomen ve yazar Pucca'ya bir suçlama da ünlü oyuncu Tuba Ünsal'dan gelmişti.
"KEMİKLERİM AĞRIDI"
"Yasal hakkımı kullanacağım" diyen Pucca, Tuba Ünsal'a şu sözlerle yanıt verdi:
“Aaaaa! yeter iyice vurun abalıya yaptınız! Yıllarca oturmuşum yalanını geçtim, zaten o evde hamile kaldım, son 3 ayında da taşındım. Hamileliğim yıllarca sürecek değil herhalde. Çıkacağımız tarihi de söyledik kendisi bizden sözleşme bitimine kadarını istedi. Depozitoya sayıldı. Çıkma nedenimiz de ev rutubet içindeydi ve ağrımayan kemiğim kalmamıştı. Köpeklerimizden de herkes şikayetçiydi. Bir de neden sadece ben? kusura bakmayın da ben tek başıma mı yaşadım? oh ne güzel ya partilerinize çağırıp, paylaşım isterken bu konu yoktu da şimdi mi geldi aklınıza. Bin tane derdim var başımda, sessiz kalmamın bir nedeni var elbet… onu da günü gelince öğreneceksiniz ama zorluyorsunuz artık. Ben bugünleri de atlatırım ama emin olun. Bir de madem bu kadar muzdaribtiniz o halde yasal hakkınızı kullansaydınız, varsa öyle bir hak iddianız yine kullanabilirsiniz, çünkü ben yasal haklarımı hepinize karşı sonuna kadar kullanacağım emin olun!”
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