Evliliğe 90 gün'ün yıldızları Mürsel Mistanoğlu ve Amerikalı Anne Marie bebek sahibi oldu

Amerika'da 90 Day Fiancé (90 Günlük Nişanlı) ismiyle yayınlanan ve ülkemizde sevilerek izlenen Evliliğe 90 Gün programının yıldızları Mürsel Mistanoğlu and Anna-Marie Campisi taşıyıcı anne arayıcılığıyla bir erkek çocuk sahibi oldu.

90 günlük vizeleri süresince müstakbel eşleri ile ilk kez birlikte yaşamak üzere Amerika’ya giden insanları konu alan programda, Türkiye'de arıcılık yapan Mürsel Mistaoğlu'nun Amerika'ya gitmesi uzun bir süre sosyal medyada gündem olmuştu.