Evliya Aykan kimdir? (Evliya Aykan'ın hayatı ve kariyeri)

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Evliya Aykan 31 Ağustos 1992, Hakkari doğumlu. Çocukluğunun bir kısmı Hakkari'de, bir kısmı Van'da geçti. Tiyatroyla 13 yaşında tanıştı. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun olmuştur. Ankara Devlet Tiyatrosu ve özel tiyatroların çeşitli oyunlarında rol aldı. Bu süreçte konservatuara hazırlandı. 2011 yılında başladığı Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde eğitimini tamamladı.



Evliya Aykan, daha sonra İstanbul'a taşınarak, çeşitli dizi ve filmlerde oynadı. İlk dizi oyunculuğu deneyimini 2010 yılındaki Behzat Ç dizisi ile yaşamıştır.

Daha önce Organize İşler, Gülizar, Behzat Ç, Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 gibi yapımlarda boy göstermiştir. 2017 yılında Yılmaz Erdoğan’ın kurduğu BKM oyuncuları arasına dahil olmuştur. Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 kadrosunda çalışmalarını sürdürdü.