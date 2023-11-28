Evrencan Gündüz: Babam yapabileceğinin en iyisini yaptı

NTV ekranlarında Ceyda Düvenci’nin sunumuyla izleyiciyle buluşan “Bambaşka Sohbetler” programının konuk olan Evrencan Gündüz, hayata bakış açısı ve babasıyla ilişkisi hakkında konuştu.
"HAYATTA YAŞADIĞIM ŞEYLERİ ANLAMAYA ÇALIŞIYORUM"
Evrencan Gündüz, Ceyda Düvenci’nin “Hep pozitif biri misin?” şeklindeki sorusuna şu yanıtı verdi:
“Hayatta başıma gelen her şeyin bir sınav olduğunun farkındayım. O yüzden yaşadığım şeylerin başıma niye geldiğini anlamayı tercih ediyorum. Öğretmenlerini doğru seçmek, insanların sana açtığı yolda gitmek gerekiyor. Yani hayatta böyle belli yerler var, belli mesajlar var, belli kapılar açılıyor. O kapıları gördükten sonra oradan devam etmek gerekiyor. Yani o bilgeliğe o şekilde ulaşıyorsun. Bu tamamen insanın kendiyle alakalı bir mesele, bence biraz dinlemek... Çünkü benim işim dinlemek. Hep söylüyorum mesela arkadaşlarıma da ve gençlere de ‘İyi müzik yapmak istiyorsanız arkadaşlar çok iyi dinlemeniz gerekiyor’ diyorum. Çok müzik dinlemeden iyi müzik yapamazsınız, çok kitap okumadan iyi kitap ya da iyi roman yazamazsın önce deneyimlemek gerekiyor.”
"BABAM YAPABİLECEĞİNİN EN İYİSİNİ YAPTI"
2016 yılında kaybettiği babası Asım Can Gündüz ile ilgili olarak çıkan haberlere de açıklık getiren Evrencan Gündüz, “Bu konuyla ilgili çok yanlış haberler çıktı. Buna açıklık getirmek istiyorum. Babalık yaptı. Babam yapabileceğinin en iyisini yaptı” dedi.
Geçtiğimiz yıllarda verdiği bir röportajda babasıyla ilişkisinden bahseden Evrencan Gündüz, "Babamın kendisi çocuktu, baba olacak insan değildi. Herkes dünyaya baba olmak için gelmiyor. Benimki de iyi bir insan ama iyi bir baba değildi. Ağır gelmiş babalık. Annemi ve beni bırakıp ‘Ege’ye giden ilk otobüs hangisi?’ demiş" ifadelerini kullanılmıştı.
O dönem konuyla ilgili bir düzeltme yapan Gündüz, röportajın maksadını aştığını ve her zaman babasıyla gurur duyduğunu ifade etmişti.
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