Evrencan Gündüz: Babam yapabileceğinin en iyisini yaptı

NTV ekranlarında Ceyda Düvenci’nin sunumuyla izleyiciyle buluşan “Bambaşka Sohbetler” programının konuk olan Evrencan Gündüz, hayata bakış açısı ve babasıyla ilişkisi hakkında konuştu.

"HAYATTA YAŞADIĞIM ŞEYLERİ ANLAMAYA ÇALIŞIYORUM"

Evrencan Gündüz, Ceyda Düvenci’nin “Hep pozitif biri misin?” şeklindeki sorusuna şu yanıtı verdi:

“Hayatta başıma gelen her şeyin bir sınav olduğunun farkındayım. O yüzden yaşadığım şeylerin başıma niye geldiğini anlamayı tercih ediyorum. Öğretmenlerini doğru seçmek, insanların sana açtığı yolda gitmek gerekiyor. Yani hayatta böyle belli yerler var, belli mesajlar var, belli kapılar açılıyor. O kapıları gördükten sonra oradan devam etmek gerekiyor. Yani o bilgeliğe o şekilde ulaşıyorsun. Bu tamamen insanın kendiyle alakalı bir mesele, bence biraz dinlemek... Çünkü benim işim dinlemek. Hep söylüyorum mesela arkadaşlarıma da ve gençlere de ‘İyi müzik yapmak istiyorsanız arkadaşlar çok iyi dinlemeniz gerekiyor’ diyorum. Çok müzik dinlemeden iyi müzik yapamazsınız, çok kitap okumadan iyi kitap ya da iyi roman yazamazsın önce deneyimlemek gerekiyor.”