Kızılcık Şerbeti dizisinde 'Kıvılcım' karakterine hayat veren Evrim Alasya, Saba Tümer’in YouTube kanalına konuk oldu. İlişkiler hakkında konuşan Evrim Alasya "Erkek gibi davranan erkeklere hasret kaldım" dedi.



Ünlü oyuncu sözlerine "O küçük nezaket kuralları bile kalmadı. Bir şeyleri zorla yaptırınca anlamı kalmıyor. ‘Acaba biz kadınlardan mı kaynaklanıyor bu durum’ diye kendimi sorguluyorum. Kadın-erkek dengesi bozuldu. Bunlar nezaket kuralıdır ve ilk öğrenilen şeylerdir. Yeni nesilde böyle bir bilgi hiç yok" diye devam etti.