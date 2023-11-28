Eylül Öztürk kimdir? Sosyal medya fenomeni Eylül Öztürk kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Eylül Öztürk, 4 Haziran 1986 tarihinde Balıkesir'de doğdu. Ailesinin yurt dışında görev yapması sebebiyle uzun yıllar yurt dışında yaşadı.



Flemenkçe, İngilizce ve Fransızca öğrendi. Bu sırada da Belçika'da uluslararası bir tiyatro grubunun seçmelerine katıldı ve 5 yıl boyunca bu grupla beraber çeşitli oyunlarda ve yabancı müzikallerde rol aldı.



İstanbul Üniversitesi Yunan Dili ve Edebiyatı’ndan sonra ,Türkiye’de üniversite hayatına Maltepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları bölümünde devam eden oyuncu, 2015 yılında yayınlanmaya başlayan "Benzemez Kimse Sana" yarışma programı ile büyük bir ivme yakaladı.



2017 yılında iş insanı Barış Kenan Özkan ile evlendi,bu evlilikten Alex ve Alice adında 2 çocuğu dünyaya geldi.



2018 yılında "4 Kadın Zamanı" programının dört sunucusundan biri olan Eylül Öztürk, 2019 yılında ise “Eylül Öztürk ile Hey Anne” programının sunuculuğunu yaptı.



Yetersiz Bakiye tiyatro oyunu ile Türkiye’nin en çok oynanan yapımlarından birinin kadrosunda Ayferay karakteri ile 400ü'ün üzerinde oyunda sahne aldı.



Bir dönem oyunculuk yapan Eylül Öztürk, şimdilerde güzellik salonları işletiyor. Aynı zamanda kendi markasının kozmetik ürünlerini de satışa sunuyor.



Öztürk, bir süredir eşi ve çocuklarıyla Amerika'da yaşıyor.

