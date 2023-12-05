Eylül Öztürk'ten yeni açıklama: Neyle suçlandığımı bilmiyorum

Dilan Polat’ın "Şampiyonlar Ligi" diye nitelendirip paylaştığı fotoğrafta yer alan 12 kişinin şirketlerine Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi doğrultusunda kayyum atandı.
Bu kapsamda Eylül Öztürk Özkan'ın da mal varlığı değerlerine el konuldu ve şirketine kayyum atandı.
"İŞİMİZDE AKSAMA YOK, DEVAM EDİYORUZ"
Kararın ardından sosyal medya hesabından yazılı açıklama yapan Eylül Öztürk, "Söz verdiğim gibi sizi gelişmelerden haberdar etmek istedim tekrar. Kayyum ile ilgili haberleri ben de sizin gibi buradan okudum. Diğer haberler gibi bu haberi de basından öğrendik. Avukatlarımızla da konuştum ve ticaret sicilinde yayınlanmasını bekleme sürecindeyiz şu anda. Henüz yayınlanan bir şey yok ama muhtemelen birkaç gün içinde yayınlanacaktır diye düşünüyorum. Avukatlarımız da bu konuda savcılığa dilekçe verecekler. Bu esnada işimizde herhangi bir aksama yok, biz aynen işimize devam ediyoruz." dedi.
"Basında çıkan her bir haberden sonra biraz daha üzülüyorum, çünkü tam olarak neyle suçlandığımı bile bilmiyorum" diyen Eylül Öztürk, "Ama her şeye rağmen sürecin işlemesi ve geçen her bir sürenin lehimize olacağını düşünüyorum. Çünkü inanın bu şekilde belirsizlikler ve ithamlar içerisinde devam etmek inanın hiç kolay bir şey değil. O yüzden beni tek motive eden şey önce ailemin varlığı ve sağlığı sonra bu süreçte ona yazılıp çizilen şeye rağmen sizlerin desteği. Ama sürecin de hızlı işlediğini gördükçe içim umutla doluyor" ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklanan Dilan Polat’ın "Şampiyonlar Ligi" diye nitelendirip paylaştığı fotoğrafta yer alan fenomenler hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmaya dahil edilmişti.
İlk olarak haklarında yurt dışı çıkış yasağı getirilen sosyal medya fenomenlerinden Eylül Öztürk Özkan, Feyzanur Başar, İleyda Topal, İlke Elagöz, Kadir Yiğit, Merve Nur Korkut, Muhammed Oğuz Başar, Murat Yiğit, Tolunay Topal, Yasemin Yiğit, Tuğba Demir, Yavuz Selim Korkut'un mal varlığı değerlerine el konuldu.
Soruşturma kapsamında dosyaya son eklenen kişilerle ilgili 12 şirket hakkında kayyum ataması kararı verildi.
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