Eylül Öztürk'ten yeni açıklama: Neyle suçlandığımı bilmiyorum

"Basında çıkan her bir haberden sonra biraz daha üzülüyorum, çünkü tam olarak neyle suçlandığımı bile bilmiyorum" diyen Eylül Öztürk, "Ama her şeye rağmen sürecin işlemesi ve geçen her bir sürenin lehimize olacağını düşünüyorum. Çünkü inanın bu şekilde belirsizlikler ve ithamlar içerisinde devam etmek inanın hiç kolay bir şey değil. O yüzden beni tek motive eden şey önce ailemin varlığı ve sağlığı sonra bu süreçte ona yazılıp çizilen şeye rağmen sizlerin desteği. Ama sürecin de hızlı işlediğini gördükçe içim umutla doluyor" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU? Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklanan Dilan Polat'ın "Şampiyonlar Ligi" diye nitelendirip paylaştığı fotoğrafta yer alan fenomenler hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmaya dahil edilmişti. İlk olarak haklarında yurt dışı çıkış yasağı getirilen sosyal medya fenomenlerinden Eylül Öztürk Özkan, Feyzanur Başar, İleyda Topal, İlke Elagöz, Kadir Yiğit, Merve Nur Korkut, Muhammed Oğuz Başar, Murat Yiğit, Tolunay Topal, Yasemin Yiğit, Tuğba Demir, Yavuz Selim Korkut'un mal varlığı değerlerine el konuldu. Soruşturma kapsamında dosyaya son eklenen kişilerle ilgili 12 şirket hakkında kayyum ataması kararı verildi.