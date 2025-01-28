Eypio üçüncü kez baba oldu: Geldi prenses
Eypio sahne adıyla bilinen rapçi Abdurrahim Akça, üçüncü kez baba oldu. Mutluluğunu takipçileriyle paylaşan Eypio, bebeğin ismini de açıkladı.
Günah Benim, Naim, Gömün Beni Çukura gibi şarkılarıyla tanınan Eypio, üçüncü kez baba olduğunu duyurdu. Bir çocuk sahibi daha olmanın sevincini yaşayan ünlü isim, bebeğiyle objektif karşısına geçti.
Bir kızı daha olduğunu gözler önüne seren Eypio, paylaşımında bebeğine verdiği ismi de açıkladı.
"PRENSES ANKA"
41 yaşındaki ünlü şarkıcı, yayınladığı fotoğrafa "Geldi 3. prenses Anka" notunu düştü.
Eypio'nun nazar boncuğu emojisiyle paylaştığı poza binlerce beğeni ve"Hayırlı olsun", "Bahtı, kaderi güzel olsun", "Maşallah", "Allah analı babalı büyütsün" gibi yorumlar geldi.
İKİ KIZI DAHA BULUNUYOR
Bir dönem O Ses Türkiye Rap yarışmasında da jüri üyeliği yapan ve Eypio adıyla bilinen Rapçi Abdurrahim Akça'nın iki kızı daha bulunuyor.
- Etiketler :
- Haberler -
- Ünlüler
- Magazin Haberleri
- N-Life Magazin