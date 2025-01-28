Eypio üçüncü kez baba oldu: Geldi prenses

Günah Benim, Naim, Gömün Beni Çukura gibi şarkılarıyla tanınan Eypio, üçüncü kez baba olduğunu duyurdu. Bir çocuk sahibi daha olmanın sevincini yaşayan ünlü isim, bebeğiyle objektif karşısına geçti.

Bir kızı daha olduğunu gözler önüne seren Eypio, paylaşımında bebeğine verdiği ismi de açıkladı.