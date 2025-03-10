Ezgi Mola'dan annelik cevabı: Oğlum için yapmam gerekeni yaptım
Oyuncu Ezgi Mola, 2023 yılında ilk kez anne olmanın heyecanını yaşadı. Oğlu Can'ı kucağına aldıktan sonra ekranlara ara veren ve kısa bir süre önce geri dönen Mola, katıldığı programda annelik hakkında konuştu.
Oyuncu Ezgi Mola, işletmeci Mustafa Aksallı ile mutlu birlikteliğini 8 Mayıs 2023'te nikahla taçlandırmıştı. Ezgi Mola, 23 Kasım 2023 tarihinde de oğluna kavuşmuştu.
Oğluna Can adını veren ünlü isim, İbrahim Selim’in YouTube programına katıldı ve annelik üzerine konuştu.
"HAMİLELİKTE SEZGİLERİM ÇOK AÇIKTI"
"Erkek annesi olmanın en zor yanı ne?" sorusuna yanıt veren Ezgi Mola, şu ifadeleri kullandı:
"Erkek annesinin zor tarafı ne hiç bilmiyorum. 'Ay bir kızım olsun ya da oğlum olsun' hiç demedim. Ama oğlum olacağını hissettim ve bunu herkese söyledim. Hamilelikte sezgilerim çok açıktı, hatta hamile olduğunu gizleyen bir arkadaşımı arayıp 'dikkat et' falan demiştim."
"SEZEN AKSU DESE BOZULURUM"
Ünlü oyuncu, "Küçükken sınıf arkadaşlarını 'Sezen Aksu benim süt annem' diye kandırıyormuşsun. Oğlun Can kim için 'benim süt annem şu kişi' dese bozulursun?" sorusuna ise "Sezen Aksu dese bozulurum. O benim süt annem, kusura bakmasın oğlumla paylaşamam hiç" yanıtını verdi.
Karavanla seyahate çıkma hayali olduğunu söyleyen Mola, bunu yakın süreçte gerçekleştirebileceğini ifade etti.
"CAN'IN VİCDANLI, MERHAMETLİ BİR ÇOCUK OLMASINI İSTİYORUM"
Selim'in "Oğlun koluna nasıl birini takıp getirse tepki gösterirsin?" sorusuna "Bunu henüz bilemiyorum" diyen Mola, sözlerine "Can'ın vicdanlı, ahlaki değerleri olan, hayatta her canlıya sevgiyle yaklaşabilen, merhametli bir çocuk olmasını çok istiyorum. Centilmen bir çocuk olmasını çok hayal ediyorum. Dolayısıyla bu hayallerimin bazıları ona geçecek diye düşünüyorum. O koluna birini takıp getiriyorsa, onda hoşuna giden bir şey vardı. Benim de buna saygı duymam gerekir" diye devam etti.
"OĞLUMU KENDİME BAĞIMLI YAPMAMAM LAZIM"
Çocuklarla ilişkisinin hep iyi olduğunu ifade eden Ezgi Mola "Anne olduktan sonra abartıldığını düşündüğün bir şey oldu mu?" sorusunu da şöyle yanıtladı:
"Anne olduysam, çocuk için bunların yapılması gerektiğine inanıyorum. Çocuğun temel ihtiyaçlarını, hayata adaptasyon sürecinde karşılayacak olan kişiler anne ve baba. Kendimi öyle çok da önemli bir yere koymam gerektiğini düşünmüyorum. 'Annelerin eline su dökülmez' falan gibi sözlerin çok eril olduğunu düşünüyorum. Oğlum için yapmam gerekeni yaptım, onu kendime bağımlı yapmamam lazım."
- Etiketler :
- Haberler -
- Magazin Haberleri
- N-Life Magazin
- Ezgi Mola