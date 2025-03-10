Ezgi Mola'dan annelik cevabı: Oğlum için yapmam gerekeni yaptım

"HAMİLELİKTE SEZGİLERİM ÇOK AÇIKTI"

"Erkek annesi olmanın en zor yanı ne?" sorusuna yanıt veren Ezgi Mola, şu ifadeleri kullandı:



"Erkek annesinin zor tarafı ne hiç bilmiyorum. 'Ay bir kızım olsun ya da oğlum olsun' hiç demedim. Ama oğlum olacağını hissettim ve bunu herkese söyledim. Hamilelikte sezgilerim çok açıktı, hatta hamile olduğunu gizleyen bir arkadaşımı arayıp 'dikkat et' falan demiştim."



"SEZEN AKSU DESE BOZULURUM"

Ünlü oyuncu, "Küçükken sınıf arkadaşlarını 'Sezen Aksu benim süt annem' diye kandırıyormuşsun. Oğlun Can kim için 'benim süt annem şu kişi' dese bozulursun?" sorusuna ise "Sezen Aksu dese bozulurum. O benim süt annem, kusura bakmasın oğlumla paylaşamam hiç" yanıtını verdi.