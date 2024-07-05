Ezgi Mola'dan Şükrü Özyıldız paylaşımı

"PAŞA ÇOCUĞU OLMASINI İSTEMİYORUM"

Öte yandan birkaç gün önce Nilay Örnek'in YouTube'da yayınlanan "Nasıl Olunur" adlı podcast yayınına konuk olan Ezgi Mola, "Hastalıklı ama aynı zamanda dünyanın en güzel şeyi annelik. Ölüyorum ona, çok büyük bir aşk yaşıyorum. Bir kaç arkadaşım, "İyi ki senin oğlun oldu, erkeklerin böyle annelere ihtiyacı var" dedi. O kadar hoşuma gitti ki. Kadına daha nezaketli davranan, cinsiyet eşitliğine önem veren, centilmen bir insan olması için elimden geleni yapacağım. Yediği önünde yemediği arkasında paşa çocuğu olmasını istemiyorum" şeklinde konuşmuştu.