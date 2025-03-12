Ezgi Şenler evleniyor: Nişan hazırlıkları başladı

Ünlü oyuncu Ezgi Şenler, çocukluk aşkı Ömer Gürgen'den geçtiğimiz aylarda evlilik teklifi almıştı. Dünyaevine girmeye hazırlanan Şenler, nişan hazırlıklarına başladığını duyurdu.

Ezgi Şenler evleniyor: Nişan hazırlıkları başladı

Bodrum Masalı, Sevmek Yüzünden, Çatı Katı Aşk, Sen Büyümeye Bak ve Teşkilat gibi yapımlarla tanınan oyuncu , evleniyor. 31 yaşındaki Ezgi Şenler, birkaç ay önce Ömer Gürgen’den evlilik teklifi almıştı.

HAZIRLIKLAR İÇİN ANKARA'DA

Evlilik yolunda ilk adımı atmak için hazırlanan ünlü çiftten Ezgi Şenler, nişan hazırlıkları için Ankara'ya gitti. Ünlü isim, son paylaşımında "Bugün iş çok. Nişan hazırlıkları başladı" ifadelerini kullandı.

Ezgi Şenler evleniyor: Nişan hazırlıkları başladı - 1

19 SENE SONRA KARŞILAŞTILAR

ile 32 yaşındaki Ömer Gürgen’in 19 sene sonra karşılaşıp beraberlik yaşamaya başladığı ve 7 ay sonunda da evlilik teklifi aldığı öğrenilmişti.

Ezgi Şenler evleniyor: Nişan hazırlıkları başladı - 2

DÖNÜM NOKTASINI ANLATMIŞTI

Öte yandan , Ceyda Düvenci'nin sunumuyla NTV ekranlarında yayınlanan “Bambaşka Sohbetler” programında “Hikayen nasıl başladı?” sorusuna şu sözlerle yanıt vermişti:

“Halamların yazlığına giderdim ben hep şuanki menejerimde oradaydı. Ben küçükken bu kızı oyuncu yapıcam ben derdi. Büyüyünce teklif etti, balerin olduğum içi oyunculuk istemedim. Sonra ailem beni konuşarak ikna etti.”

Daha önce hep Ankara'da olduğundan, oradan hiç çıkmadığından bahseden Şenler, Bodrum Masalı'nın dönüm noktası olduğunu söylemiş ve “Hep en iyisini yapmaya çalışıyorum" diye eklemişti.

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