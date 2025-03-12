Ezgi Şenler evleniyor: Nişan hazırlıkları başladı

Evlilik yolunda ilk adımı atmak için hazırlanan ünlü çiftten Ezgi Şenler, nişan hazırlıkları için Ankara'ya gitti. Ünlü isim, son paylaşımında "Bugün iş çok. Nişan hazırlıkları başladı" ifadelerini kullandı.

Bodrum Masalı, Sevmek Yüzünden, Çatı Katı Aşk, Sen Büyümeye Bak ve Teşkilat gibi yapımlarla tanınan oyuncu Ezgi Şenler , evleniyor. 31 yaşındaki Ezgi Şenler, birkaç ay önce Ömer Gürgen’den evlilik teklifi almıştı.

Ezgi Şenler ile 32 yaşındaki Ömer Gürgen’in 19 sene sonra karşılaşıp beraberlik yaşamaya başladığı ve 7 ay sonunda da evlilik teklifi aldığı öğrenilmişti.

DÖNÜM NOKTASINI ANLATMIŞTI

Öte yandan Ezgi Şenler, Ceyda Düvenci'nin sunumuyla NTV ekranlarında yayınlanan “Bambaşka Sohbetler” programında “Hikayen nasıl başladı?” sorusuna şu sözlerle yanıt vermişti:



“Halamların yazlığına giderdim ben hep şuanki menejerimde oradaydı. Ben küçükken bu kızı oyuncu yapıcam ben derdi. Büyüyünce teklif etti, balerin olduğum içi oyunculuk istemedim. Sonra ailem beni konuşarak ikna etti.”

Daha önce hep Ankara'da olduğundan, oradan hiç çıkmadığından bahseden Şenler, Bodrum Masalı'nın dönüm noktası olduğunu söylemiş ve “Hep en iyisini yapmaya çalışıyorum" diye eklemişti.