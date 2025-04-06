Ezgi Şenler'den aşk dolu kutlama: İyi ki doğdun güzel kalplim

Bodrum Masalı, Sevmek Yüzünden, Çatı Katı Aşk, Sen Büyümeye Bak ve Teşkilat gibi yapımlarla tanınan oyuncu Ezgi Şenler , bir süredir özel hayatıyla adından söz ettiriyor.

Ömer Gürgen'in doğum günü partisinden kareleri sosyal medya hesabından paylaşan Ezgi Şenler , sevgilisine "Canımın en içi... İyi ki doğdun güzel kalplim" diye seslendi.

Ezgi Şenler ile 32 yaşındaki Ömer Gürgen’in 19 sene sonra karşılaşıp beraberlik yaşamaya başladığı ve 7 ay sonunda da evlilik teklifi aldığı öğrenilmişti.

DÖNÜM NOKTASINI ANLATMIŞTI



Öte yandan Ezgi Şenler, Ceyda Düvenci'nin sunumuyla NTV ekranlarında yayınlanan “Bambaşka Sohbetler” programında “Hikayen nasıl başladı?” sorusuna şu sözlerle yanıt vermişti:



“Halamların yazlığına giderdim ben hep şuanki menejerimde oradaydı. Ben küçükken bu kızı oyuncu yapıcam ben derdi. Büyüyünce teklif etti, balerin olduğum içi oyunculuk istemedim. Sonra ailem beni konuşarak ikna etti.”



Daha önce hep Ankara'da olduğundan, oradan hiç çıkmadığından bahseden Şenler, Bodrum Masalı'nın dönüm noktası olduğunu söylemiş ve “Hep en iyisini yapmaya çalışıyorum" diye eklemişti.