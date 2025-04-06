Ezgi Şenler'den aşk dolu kutlama: İyi ki doğdun güzel kalplim
Ünlü oyuncu Ezgi Şenler, çocukluk aşkı Ömer Gürgen ile dünyaevine girmeye hazırlanıyor. Evlilik hazırlıklarına başlayan Şenler, 31 yaşına basan Gürgen'in doğum gününü romantik karelerle kutladı.
Bodrum Masalı, Sevmek Yüzünden, Çatı Katı Aşk, Sen Büyümeye Bak ve Teşkilat gibi yapımlarla tanınan oyuncu Ezgi Şenler, bir süredir özel hayatıyla adından söz ettiriyor.
Ezgi Şenler, birkaç ay önce Ömer Gürgen’den evlilik teklifi almıştı. Geçtiğimiz ay nişan hazırlıklarına başladığını duyuran ünlü oyuncunun müstakbel eşi 31 yaşına bastı.
"CANIMIN EN İÇİ"
Ömer Gürgen'in doğum günü partisinden kareleri sosyal medya hesabından paylaşan Ezgi Şenler, sevgilisine "Canımın en içi... İyi ki doğdun güzel kalplim" diye seslendi.
19 SENE SONRA KARŞILAŞTILAR
Ezgi Şenler ile 32 yaşındaki Ömer Gürgen’in 19 sene sonra karşılaşıp beraberlik yaşamaya başladığı ve 7 ay sonunda da evlilik teklifi aldığı öğrenilmişti.
DÖNÜM NOKTASINI ANLATMIŞTI
Öte yandan Ezgi Şenler, Ceyda Düvenci'nin sunumuyla NTV ekranlarında yayınlanan “Bambaşka Sohbetler” programında “Hikayen nasıl başladı?” sorusuna şu sözlerle yanıt vermişti:
“Halamların yazlığına giderdim ben hep şuanki menejerimde oradaydı. Ben küçükken bu kızı oyuncu yapıcam ben derdi. Büyüyünce teklif etti, balerin olduğum içi oyunculuk istemedim. Sonra ailem beni konuşarak ikna etti.”
Daha önce hep Ankara'da olduğundan, oradan hiç çıkmadığından bahseden Şenler, Bodrum Masalı'nın dönüm noktası olduğunu söylemiş ve “Hep en iyisini yapmaya çalışıyorum" diye eklemişti.
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