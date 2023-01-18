Ezhel’den Eurovision paylaşımı

Bir süredir Almanya'da yaşayan ve çalışmalarına orada devam eden Ezhel, sosyal medya hesabı Twitter'dan Eurovision şarkı yarışmasına dair bir paylaşım yaptı.

Ezhel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Size Eurovision’da birincilik vadediyorum" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE, 2012'DEN BERİ KATILMIYOR



Öte yandan Türkiye, Eurovision'a ilk kez 1975 yılında katılmış, toplamda 34 yarışmada yer almıştı. Daha önce, 1976 - 1977- 1979 ve 1994 yıllarında çeşitli sebeplerle yarışmaya katılmama kararı alınmıştı.

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2013'te ise TRT Genel Müdürlüğü Eurovision Şarkı Yarışması'ndan çekilme kararı almıştı.



Ülkemizi son olarak 2012 yılındaki Eurovision'da Can Bonomo temsil etmişti.