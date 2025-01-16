Fahriye Evcen Riyad'a gidiyor

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit Riyad'da düzenlenen prestijli bir törende boy gösterecek.

Fahriye Evcen Riyad'a gidiyor

Ünlü isimlerin Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen Joy Awards'a katılacak. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, törene ünlü çift ile de gidiyor.

Joy Ödülleri 18 Ocak‘ta Suudi Arabistan’ın başkentinde düzenlenecek. Törende sinema, dizi, müzik ve spor dallarında 19 ödül dağıtılacak.

Fahriye Evcen Riyad'a gidiyor - 1

KİMLER TÖRENE GİDİYOR?

Kara Para Aşk, Gönülçelen ve Zeytin Ağacı gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu törende boy gösterecek. Orta Doğu’nun en prestijli törenlerinin başında gelen Joy Awards'a Özge Özpirinçci ve Afra Saraçoğlu da katılacak.

Fahriye Evcen Riyad'a gidiyor - 2 Afra Saraçoğlu

Rüzgara Bırak adlı filmde başrolleri paylaşan  ile Barış Arduç da tören de yer alacak.

Fahriye Evcen Riyad'a gidiyor - 3

Joy Ödülleri'ne geçtiğimiz yıl Anthony Hopkins ve Kevin Costner gibi star isimler katılmıştı.

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