Fahriye Evcen Riyad'a gidiyor

Ünlü isimlerin Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen Joy Awards'a katılacak. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, törene ünlü çift Burak Özçivit ile Fahriye Evcen de gidiyor.



Joy Ödülleri 18 Ocak‘ta Suudi Arabistan’ın başkentinde düzenlenecek. Törende sinema, dizi, müzik ve spor dallarında 19 ödül dağıtılacak.

KİMLER TÖRENE GİDİYOR?



Kara Para Aşk, Gönülçelen ve Zeytin Ağacı gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün törende boy gösterecek. Orta Doğu’nun en prestijli törenlerinin başında gelen Joy Awards'a Özge Özpirinçci ve Afra Saraçoğlu da katılacak.

Afra Saraçoğlu

Rüzgara Bırak adlı filmde başrolleri paylaşan Hande Erçel ile Barış Arduç da tören de yer alacak.

