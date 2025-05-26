Fahriye Evcen'den mutlu aile pozu

"Çalıkuşu" adlı dizide tanışan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 2017'de nikah masasına oturmuştu.

2019'da oğulları Karan'ı kucaklarına alan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 18 Ocak 2023'te Kerem'in doğumuyla ikinci kez anne ve baba olma mutluluğunu yaşamıştı.

Mutlu birliktelikleri süren ünlü çiftten Fahriye Evcen, ailece gittikleri yemekten fotoğrafı takipçileriyle paylaştı.

Ünlü oyuncunun kalp emojileriyle paylaştığı fotoğraf büyük ilgi gördü.