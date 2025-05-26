Fahriye Evcen'den mutlu aile pozu

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Fahriye Evcen, eşi Burak Özçivit ve oğullarıyla yemeğe gittikleri aile fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

Fahriye Evcen'den mutlu aile pozu

"Çalıkuşu" adlı dizide tanışan ile , 2017'de nikah masasına oturmuştu. 

2019'da oğulları Karan'ı kucaklarına alan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 18 Ocak 2023'te Kerem'in doğumuyla ikinci kez anne ve baba olma mutluluğunu yaşamıştı.

Mutlu birliktelikleri süren ünlü çiftten Fahriye Evcen, ailece gittikleri yemekten fotoğrafı takipçileriyle paylaştı.

Ünlü oyuncunun kalp emojileriyle paylaştığı fotoğraf büyük ilgi gördü.

Fahriye Evcen'den mutlu aile pozu - 1

Öte yandan  ile 'in oğulları Karan, geçtiğimiz hafta 6 yaşına bastı. Ünlü çift, oğullarının doğum gününü Fenerbahçe temalı bir partiyle kutladı.

Fahriye Evcen'den oğlu Karan'a: İyi ki doğdun kıymetlim

Fahriye Evcen'den oğlu Karan'a: İyi ki doğdun kıymetlim

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