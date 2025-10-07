Fahriye Evcen'den oğlu Kerem ile yeni poz

Mutlu evliliğini Karan ve Kerem adında iki çocukla taçlandıran Fahriye Evcen, son paylaşımıyla dikkat çekti.

Son olarak "Tete ve Masal: Rüyalar Diyarı" adlı filmde rol alan ünlü oyuncu, şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

"Çalıkuşu" dizisinde rol aldığı Burak Özçivit ile 2017 dünyaevine giren Fahriye Evcen , uzun süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor.

"AİLE HAYATINA SAYGINIZ OLSUN"

Öte yandan bir süre önce boşanma iddialarıyla gündeme gelen Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, haklarındaki haberlere ortak bir açıklama ile yanıt verdi.

Ünlü çiftin paylaşımında "Aile hayatına, aile kurumuna biraz saygınız olsun. İddia adı altında bize, ailemize yapılan bu gerçek dışı haberlerle yıpratma çabası devam ederse bunu yapanlarla ilgili hukuki süreç başlatılacaktır" ifadeleri yer aldı.