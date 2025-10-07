Fahriye Evcen'den oğlu Kerem ile yeni poz

Uzun süredir herhangi bir projede rol almayan Fahriye Evcen, küçük oğlu Kerem ile sarıldıkları anı takipçileriyle paylaştı.

"Çalıkuşu" dizisinde rol aldığı ile 2017 dünyaevine giren , uzun süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor.

Son olarak "Tete ve Masal: Rüyalar Diyarı" adlı filmde rol alan ünlü oyuncu, şimdilerde paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

Mutlu evliliğini Karan ve Kerem adında iki çocukla taçlandıran Fahriye Evcen, son paylaşımıyla dikkat çekti.

39 yaşındaki ünlü oyuncu, küçük oğlu Kerem ile sarıldıkları anı takipçilerinin beğenisine sundu. Anne oğulun fotoğrafı içleri ısıttı.

"AİLE HAYATINA SAYGINIZ OLSUN"

Öte yandan bir süre önce boşanma iddialarıyla gündeme gelen ile , haklarındaki haberlere ortak bir açıklama ile yanıt verdi.

Ünlü çiftin paylaşımında "Aile hayatına, aile kurumuna biraz saygınız olsun. İddia adı altında bize, ailemize yapılan bu gerçek dışı haberlerle yıpratma çabası devam ederse bunu yapanlarla ilgili hukuki süreç başlatılacaktır" ifadeleri yer aldı.

