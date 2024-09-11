Fahriye Evcen'den oğlu Kerem ile yeni poz

2019'da oğulları Karan'ı kucaklarına alarak ilk kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşayan oyuncu çift, 2023'te de ikinci oğullları Kerem'e kavuştu.

Yıllar önce "Çalıkuşu" dizinde tanışan ve zamanla arkadaşlıkları aşka dönüşen Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 2017'de dünyaevine girmişti.

Bir süredir ekranlardan uzak olan ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Fahriye Evcen, küçük oğlu ile objektif karşısına geçti.

Ünlü oyuncunun oğlu Kerem ile pozu büyük ilgi gördü.