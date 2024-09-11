Fahriye Evcen'den oğlu Kerem ile yeni poz

Kendisi gibi oyuncu Burak Özçivit ile 2017 yılından bu yana mutlu beraberliği süren ve iki oğlu olan Fahriye Evcen, küçük oğlu Kerem ile çektiği fotoğrafı takipçileriyle paylaştı.

Fahriye Evcen'den oğlu Kerem ile yeni poz

Yıllar önce "Çalıkuşu" dizinde tanışan ve zamanla arkadaşlıkları aşka dönüşen ile Burak Özçivit, 2017'de dünyaevine girmişti.

2019'da oğulları Karan'ı kucaklarına alarak ilk kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşayan oyuncu çift, 2023'te de ikinci oğullları Kerem'e kavuştu.

Fahriye Evcen'den oğlu Kerem ile yeni poz - 1

Bir süredir ekranlardan uzak olan ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen , küçük oğlu ile objektif karşısına geçti.

Ünlü oyuncunun oğlu Kerem ile pozu büyük ilgi gördü.

Fahriye Evcen'den yeni tatil kareleri

Fahriye Evcen'den yeni tatil kareleri

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