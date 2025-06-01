Fahriye Evcen'den makyajsız paylaşım

Kendisi gibi oyuncu Burak Özçivit ile 2017'de nikah masasına oturan Fahriye Evcen, bir süredir ekranlarda boy göstermiyor.

2019'da ilk oğlu Karan'ı kucağına alan, 2023'te de Kerem'i dünyaya getiren ünlü oyuncu, şimdilerde çocuklarıyla ilgileniyor.

Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Fahriye Evcen, son olarak doğal halini gözler önüne serdi.