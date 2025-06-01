Fahriye Evcen'den makyajsız paylaşım

Uzun süredir ekranlardan uzak olan ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Fahriye Evcen, doğal haliyle objektif karşısına geçti.

Fahriye Evcen'den makyajsız paylaşım

Kendisi gibi oyuncu Burak Özçivit ile 2017'de nikah masasına oturan , bir süredir ekranlarda boy göstermiyor. 

2019'da ilk oğlu Karan'ı kucağına alan, 2023'te de Kerem'i dünyaya getiren ünlü oyuncu, şimdilerde çocuklarıyla ilgileniyor.

Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Fahriye Evcen, son olarak doğal halini gözler önüne serdi.

Fahriye Evcen'den makyajsız paylaşım - 1

38 yaşındaki ünlü oyuncu, paylaşımına "Pazar dediğin" notunu düştü. 'in doğal pozu büyük ilgi gördü.

Fahriye Evcen'den ailesiyle yeni kare

Fahriye Evcen'den ailesiyle yeni kare

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