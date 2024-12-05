Farah Zeynep Abdullah ile Serhat Osman Karagöz yıllar sonra bir arada
Bir döneme damga vuran Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinde "Aylin" ve "Murat" karakterine hayat veren Farah Zeynep Abdullah ile Serhat Osman Karagöz, yıllar sonra bir araya geldi.
2010-2013 yılları arasında izleyici karşısına çıkan "Öyle Bir Geçer Zaman Ki" dizisinin oyuncuları Farah Zeynep Abdullah ile Serhat Osman Karagöz bir araya geldi.
Dizide bir dönem evli bir çift olan Aylin ile Murat'a hayat veren ünlü oyuncular, buluştukları anlarda çekilen kareleri takipçileriyle paylaştı.
Yıllar sonra bir araya gelen ikili, dizideki bir sahneyi yeniden canlandırdı. Farah Zeynep Abdullah ile Serhat Osman Karagöz'ün çektiği videoya binlerce beğeni ve yorum geldi.
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