Farah Zeynep Abdullah ile Serhat Osman Karagöz yıllar sonra bir arada

2010-2013 yılları arasında izleyici karşısına çıkan "Öyle Bir Geçer Zaman Ki" dizisinin oyuncuları Farah Zeynep Abdullah ile Serhat Osman Karagöz bir araya geldi.

Dizide bir dönem evli bir çift olan Aylin ile Murat'a hayat veren ünlü oyuncular, buluştukları anlarda çekilen kareleri takipçileriyle paylaştı.