Farah Zeynep Abdullah ile Serhat Osman Karagöz yıllar sonra bir arada

Bir döneme damga vuran Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinde "Aylin" ve "Murat" karakterine hayat veren Farah Zeynep Abdullah ile Serhat Osman Karagöz, yıllar sonra bir araya geldi.

Farah Zeynep Abdullah ile Serhat Osman Karagöz yıllar sonra bir arada

2010-2013 yılları arasında izleyici karşısına çıkan "Öyle Bir Geçer Zaman Ki" dizisinin oyuncuları ile Serhat Osman Karagöz bir araya geldi.

Dizide bir dönem evli bir çift olan Aylin ile Murat'a hayat veren ünlü oyuncular, buluştukları anlarda çekilen kareleri takipçileriyle paylaştı.

Farah Zeynep Abdullah ile Serhat Osman Karagöz yıllar sonra bir arada - 1

Yıllar sonra bir araya gelen ikili, dizideki bir sahneyi yeniden canlandırdı.  ile Serhat Osman Karagöz'ün çektiği videoya binlerce beğeni ve yorum geldi.

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