Farah Zeynep Abdullah'ın yeni sevgilisi ortaya çıktı

Bir süredir "Aşk-ı Memnu" uyarlaması olan "Bihter" filmiyle gündemden düşmeyen Farah Zeynep Abdullah'ın gözlerden uzak bir ilişki yaşadığı ortaya çıktı.

Farah Zeynep Abdullah'ın yeni sevgilisi ortaya çıktı

"Aşk-ı Memnu" eserinin film uyarlaması "Bihter"de Boran Kuzum ile başrolleri paylaşan ve yapıma ortak olan , kariyeriyle olduğu kadar özel hayatıyla da adından söz ettiriyor.

Ünlü oyuncunun bir komedyenle aşk yaşadığı ortaya çıktı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ünlü oyuncu komedyen Yavuz Günal ile beraber. Ünlü çift birlikteliklerini bir süredir gözlerden uzak devam ettiriyor. Abdullah'ın yeni sevgilisini yakın arkadaşlarıyla da tanıştırdığı konuşuluyor.

Farah Zeynep Abdullah'ın yeni sevgilisi ortaya çıktı - 1

DOĞU DEMİRKOL İLE DE AŞK YAŞADI

Öte yandan geçtiğimiz yıl rol aldığı "Bergen" filmiyle adından söz ettiren Farah Zeynep Abdullah, daha önce komedyen Doğu Demirkol ile aşk yaşamıştı. Abdullah'ın adı son olarak Umut Evirgen ile aşk iddiasına karışmıştı.

Farah Zeynep Abdullah "Bihter" filmine ortak oldu

Farah Zeynep Abdullah "Bihter" filmine ortak oldu

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