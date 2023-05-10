Farah Zeynep Abdullah'ın yeni sevgilisi ortaya çıktı

"Aşk-ı Memnu" eserinin film uyarlaması "Bihter"de Boran Kuzum ile başrolleri paylaşan ve yapıma ortak olan Farah Zeynep Abdullah, kariyeriyle olduğu kadar özel hayatıyla da adından söz ettiriyor.

Ünlü oyuncunun bir komedyenle aşk yaşadığı ortaya çıktı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ünlü oyuncu komedyen Yavuz Günal ile beraber. Ünlü çift birlikteliklerini bir süredir gözlerden uzak devam ettiriyor. Abdullah'ın yeni sevgilisini yakın arkadaşlarıyla da tanıştırdığı konuşuluyor.