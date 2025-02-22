Fatih Terim, eşinin doğum gününü kutladı: 1960’tan beri takvimin en güzel günlerinden biri

Ünlü teknik direktör Fatih Terim’in eşi Fulya Terim 65 yaşını kutladı. Terim, sosyal medya hesabından paylaştığı romantik mesajla eşi Fulya Terim’in doğum gününü kutladı.



Fatih Terim, eşiyle birlikte olduğu bir fotoğrafı "İki insanın birbirini çok sevdiği yıllar biriktikçe, sadece aşkın veya mutluluğun değil, hatıraların gücü de o ilişkinin değerine değer katıyor. Geride kalan neredeyse yarım asrın her anına baktığımda, senin hayatımdaki izlerini görüyorum. Yüzümüzdeki çizgilere yerleşen yaşanmışlıklar, sırtımızı birbirimize dayayıp aştığımız zorluklar, artık yalnızca gözlerimize bakarak anlaştığımız anlar, güzel kızlarımız, can kızlarımızın canları" notuyla paylaştı.



Fatih Terim, sözlerine şöyle devam etti:



"21 Şubat, 1960’tan beri takvimin en güzel günlerinden biri. Benim herkese yeten, herkesin her ihtiyacını karşılamak için kendinden veren, ailemizin köprüsü, güzel eşim… Doğum günün kutlu olsun. Huzurla ve mutlulukla, dünyanın neresinde olursak olalım, kalbimizin her zaman birlikte attığı nice senelerimiz olsun."

Ünlü çiftin kızı Buse Terim de annesinin doğum gününü duygusal bir paylaşımla kutladı. Buse Terim, "Sen iyi ki doğdun, seni çok ama çok seviyorum. Benim güzel annem, canım annem, ailemizin gizli kahramanı" ifadelerini kullandı. 1982'de dünyaevine çiftin, Merve ve Buse adında iki kızları bulunuyor.

