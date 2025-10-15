Fatih Ürek kalp krizi geçirdi: Hastaneden ilk açıklama geldi

"Hadi Hadi" şarkısıyla tanınan ve uzun süredir ekranlardan uzak olan Fatih Ürek, bu sabah evinde kalp krizi geçirdi. Ürek'e ilk müdahale olay yerinde yapıldı.

TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Yoğun bakımda tedavisi devam eden ünlü sanatçının sağlık durumu hakkında açıklama yapıldı.

Hastaneden yapılan yazılı açıklamada, "Değerli sanatçımız Fatih Ürek, evinde geçirdiği ani rahatsızlık sonucu kalp durması yaşamış, ambulans ekibinin yaklaşık 20 dakikalık CPR müdahalesi sonrası kalbi yeniden çalıştırılmıştır. Hastanemize ulaştığında bilinci kapalı, ancak ritmi ve tansiyonu mevcuttu. Yapılan değerlendirmede iki yıl önce stent takılmış olan sirkumfleks arterde stent trombozu tespit edilmiştir. Acil olarak gerçekleştirilen anjiyoplasti işlemiyle damar tamamen açılmıştır" denildi.

Ürek'in yoğun bakımda uyutulduğu söylenirken "Oksijen seviyesi, organ perfüzyonu ve hipoksik hasarın oluşup oluşmadığı takip edilmektedir. Klinik durumu stabilizasyon kazanana kadar gelişmeleri yakından izleyeceğiz. Kendisine acil şifalar diliyor, tüm ekip arkadaşlarımıza özverili çalışmaları için teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verildi.