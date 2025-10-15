Fatih Ürek kalp krizi geçirdi: Hastaneden ilk açıklama geldi
Ünlü şarkıcı Fatih Ürek bu sabah evinde kalp krizi geçirdi. Tedavisi devam eden Ürek'in sağlık durumu ile ilgili hastaneden açıklama geldi.
"Hadi Hadi" şarkısıyla tanınan ve uzun süredir ekranlardan uzak olan Fatih Ürek, bu sabah evinde kalp krizi geçirdi. Ürek'e ilk müdahale olay yerinde yapıldı.
59 yaşındaki ünlü şarkıcı ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
TEDAVİSİ SÜRÜYOR
Yoğun bakımda tedavisi devam eden ünlü sanatçının sağlık durumu hakkında açıklama yapıldı.
Hastaneden yapılan yazılı açıklamada, "Değerli sanatçımız Fatih Ürek, evinde geçirdiği ani rahatsızlık sonucu kalp durması yaşamış, ambulans ekibinin yaklaşık 20 dakikalık CPR müdahalesi sonrası kalbi yeniden çalıştırılmıştır. Hastanemize ulaştığında bilinci kapalı, ancak ritmi ve tansiyonu mevcuttu. Yapılan değerlendirmede iki yıl önce stent takılmış olan sirkumfleks arterde stent trombozu tespit edilmiştir. Acil olarak gerçekleştirilen anjiyoplasti işlemiyle damar tamamen açılmıştır" denildi.
Ürek'in yoğun bakımda uyutulduğu söylenirken "Oksijen seviyesi, organ perfüzyonu ve hipoksik hasarın oluşup oluşmadığı takip edilmektedir. Klinik durumu stabilizasyon kazanana kadar gelişmeleri yakından izleyeceğiz. Kendisine acil şifalar diliyor, tüm ekip arkadaşlarımıza özverili çalışmaları için teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verildi.
ŞARKILARI VE SAHNE ŞOVLARIYLA ADINDAN SÖZ ETTİRİYOR
1966 tarihinde Erzurum'da dünyaya gelen Fatih Ürek, çocukluk yıllarını Bursa'da geçirdi. Genç yaşta sanatçı olmaya karar veren Ürek, Bursa'da sahne aldıktan sonra İstanbul'a taşındı. İlk albümü "Yaktı Yaktı"da Bülent Ersoy'un "Sefam Olsun" şarkısını yorumladı ve büyük ses getirdi. İki yıl sonra da bir albüm daha çıkardı.
Sahne şovları ve şarkılarıyla adından söz ettiren Ürek, uzun yıllar sonra 2008'de Sus adlı albümünü çıkardı. "Hadi Hadi" şarkısı ile akıllarda yer eden Fatih Ürek, çeşitli televizyon programlarında da sunuculuk yaptı.
