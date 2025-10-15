Fatih Ürek kalp krizi geçirdi iddiası

"Hadi Hadi" şarkısıyla tanınan ve uzun süredir ekranlardan uzak olan Fatih Ürek'in bu sabah evinde kalp krizi geçirdiği iddia edildi. 59 yaşındaki şarkıcının durumunun ciddiyetini koruduğu öne sürüldü.

ŞARKILARI VE SAHNE ŞOVLARIYLA ADINDAN SÖZ ETTİRİYOR

1966 tarihinde Erzurum'da dünyaya gelen Fatih Ürek, çocukluk yıllarını Bursa'da geçirdi. Genç yaşta sanatçı olmaya karar veren Ürek, Bursa'da sahne aldıktan sonra İstanbul'a taşındı. İlk albümü "Yaktı Yaktı"da Bülent Ersoy'un "Sefam Olsun" şarkısını yorumladı ve büyük ses getirdi. İki yıl sonra da bir albüm daha çıkardı.

Sahne şovları ve şarkılarıyla adından söz ettiren Ürek, uzun yıllar sonra 2008'de Sus adlı albümünü çıkardı. "Hadi Hadi" şarkısı ile akıllarda yer eden Fatih Ürek, çeşitli televizyon programlarında da sunuculuk yaptı.