Fatih Ürek'in tedavisi sürüyor: Son durumuyla ilgili yeni açıklama geldi
Evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılan Fatih Ürek'in tedavisi yoğun bakımda sürüyor. Ünlü şarkıcının sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama geldi.
"Hadi Hadi" şarkısıyla tanınan şarkıcı Fatih Ürek, dün sabah saatlerinde evinde kalp krizi geçirdi. Ünlü isme ilk müdahale olay yerinde yapılırken; 59 yaşındaki Ürek, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Tedavisi yoğun bakımda devam eden ve uyutulan Fatih Ürek ile ilgili hastaneden yazılı bir açıklama geldi.
Açıklamada "Değerli sanatçımız Fatih Ürek’in durumu stabil olup, yoğun bakımdaki tedavisi devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.
"SABIRLA BEKLEYECEĞİZ"
Öte yandan Ürek'in sağlık durumuyla ilgili doktoru Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Vefik Yazıcıoğlu da açıklama yaptı.
Ünlü sanatçının kalp ve ritim açısından hayati bir tehlikesinin olmadığını ifade eden Yazıcıoğlu, "Beynin fonksiyonlarının tekrar yerine gelmesi açısından şu anda o bekleme sürecinde sabırla bekleyeceğiz" dedi.
Prof. Dr. Yazıcıoğlu, "Saat 11.15'te Fatih Ürek Bey hastanemize geldi. Öncesinde şöyle bir hikayesi vardı evde fenalaşmış.Kalp krizi geçirdiğini düşünerek 112 ambulansı çağırmışlar. 112 geldikten sonra kalp durma olayı gerçekleşmiş. Orada zamanında bir müdahale yapılmış bir masaj yapılmış. CPR dediğimiz bir kalp masaj geçirmiş ve 20 dakika sürmüş. 20 dakikadan sonra acil olarak bize getirdiler. Hastanemize geldiğinde entübe vaziyetteydi. Kalp ritmi vardı tansiyonu da normale yakındı. Kalp krizi olduğu için onu hemen katater laboratuvarına aldık ve tıkalı olan damarının açılması için girişimde bulunduk. Bir damarında tıkanıklık vardı 2 sene önce bir stent olayı geçirmiş.Muhtemelen kan sulandırıcı ilacını aksatıyor diye düşünüyoruz. Stent tıkanması daha ciddi tabloyla karşılaştığımız bir olaydır.Oradaki pıhtıyı tamamen ortadan kaldırdık damarını açtık.Kalple ilgili şu anda herhangi bir problemi kalmadı.Tansiyonu da nabzı da şu anda normal" şeklinde konuştu.
"BU SÜREÇ BELİRSİZ DİYEBİLİRİM"
Beynin oksijensiz kalıp kalmadığıyla ilgili şüpheleri olduğunu ifade eden Yazıcıoğlu, sözlerine "Kendisini şu anda uyutuyoruz. Muhtemelen uyutacağız. Uyandırdığımız zaman hiçbir problem olmadan hayatına devam etmesini ümit ediyoruz. Beyinle alakalı bu süreç belirsiz diyebilirim" diye devam etti.
Bir gazetecinin "Felç riskinden mi şüphe ediyorsunuz" sorusuna da yanıt veren Yazıcıoğlu, "Genelde kalp durduğu zaman eğer uzun süreli bir zaman geçerse, 3 dakikadan sonra beyinde birtakım problemler oluşabiliyor. Bu süre 20 dakika olsa bile eğer çok iyi bir masaj yapıldıysa beynin oksijenlenmesi tam olarak gerçekleştirilebiliyor ve bir problem olmadan da uyanabiliyor. İnşallah hiçbir sorun olmadan kendisini görmek istiyoruz ümidimiz bu şekilde" ifadelerini kullandı.
