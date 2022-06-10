Fenomen Murat Övüç Türk milletini aşağıladığı iddiasıyla hakim karşısında

Fenomen Murat Övüç, sosyal medyada paylaştığı videodaki sözleri nedeniyle Türk milletini aşağıladığı iddiasıyla hakim karşısına çıktı. Övüç, ‘‘Bu ülkede çok kişiye yardım eden biriyim, bu linçi hiç hak etmedim’’ dedi.

Fenomen Murat Övüç Türk milletini aşağıladığı iddiasıyla hakim karşısında

Haberler - İHA 10.06.2022 - 15:58

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Murat Övüç'ün oğlu Burakcan Övüç ateş açtı

Murat Övüç'ün oğlu Burakcan Övüç ateş açtı

Category
Murat Övüç'ün oğlu Burakcan Övüç'ten bir skandal daha

Murat Övüç'ün oğlu Burakcan Övüç'ten bir skandal daha

Category

Sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Murat Övüç, 2020 yılında İzmir depreminin ardından saçlarını boyadığı bir video paylaşmış ve eleştirilmişti. Daha sonra kendisine gelen eleştirilere ‘şu beyinsiz halktan çok sıkıldım’, ‘cahil halk’ , ‘sizle aynı ülkede nefes almak istemiyorum’ şeklinde cümleler söylediği bir videoyla yanıt vermişti.

Bu paylaşımların ardından Övüç’ün ‘Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama’ suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına başlandı. İstanbul 44.Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Övüç ve avukatı hazır bulundu.

‘’BU LİNÇİ HİÇ HAK ETMEDİM’’

Duruşmada savunma yapan sanık Övüç, ‘’Ülkede deprem olmuş, ben de 10 gün sonra kuaföre gittim ve bu nedenle linç edildim. Ben bu ülkede çok kişiye yardım eden biriyim, bu linci hiç hak etmedim’’ ifadelerini kullandı.

Sanık Övüç’ün avukatı ise müvekkilinin söylediği sözlerin halka yönelik olmadığını, kendisini eleştirenlere yönelik olduğunu belirterek beraatını talep etti. Alınan savunmaların ardından mahkeme, eksik hususların giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

MAGAZİN HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...