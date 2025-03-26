Fenomen Özlem Öz bebeğini kaybettiğini duyurdu: Bebeğini kaybetme nedenini açıkladı
Geçtiğimiz sene mal varlıklarına el konularak şirketlerine kayyum atanan Özlem Öz ve Tayyar Öz çifti, 5. kez ebeveyn olmaya hazırlanıyordu. Çiftin bebeklerinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Öz haberi "Bebeğimizin kalbi artık atmıyor. Yaklaşık 2 hafta önce durmuş..." cümleleriyle duyurdu.
Özlem Öz ve Tayyar Öz çiftinin bebeklerinden kötü haber geldi. Üç kızının ardından geçen yıl erkek çocuklarını kucaklarına alan çift, yakın zamanda beşinci bebeklerinin müjdesini vermişti. Geçtiğimiz haftalarda, beşinci çocuklarıyla ilgili düşük riski yaşadığını açıklayan Özlem Öz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, bebeklerinin kalbinin yaklaşık iki hafta önce durduğunu açıkladı.
DUA İSTEDİ
Yazılı bir açıklama yapan Özlem Öz, şu ifadeleri kullandı: "Bugünkü doktor kontrolümüzde ne yazık ki hiç duymak istemediğimiz bir haber aldık... Bebeğimizin kalbi artık atmıyor. Yaklaşık 2 hafta önce durmuş... Maalesef bebeğimizi kaybettik. Bu acıyı tarif etmek çok zor. Yarın sabah 08.00'da hastaneye yatışım olacak. Dualarınıza çok ihtiyacımız var."
ÖZLEM ÖZ'ÜN BEBEĞİNİ KAYBET NEDENİ
Bebeğinin ölüm nedeninin ise trizomi 16 olduğunu açıklayan Öz, "Özlem çok sık doğum yaptı, o yüzden düştü', 'çok hareket etti, ondan oldu' diyenler var. Arkadaşlar, bu düşük genetik bir hastalıktan kaynaklandı. Bebeğimizde Trizomi 16 vardı. Yani annenin davranışıyla, hareketiyle ya da daha önce doğum yapmış olmasıyla hiçbir ilgisi yoktu." dedi.
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