Fenomen Özlem Öz bebeğini kaybettiğini duyurdu: Bebeğini kaybetme nedenini açıkladı

DUA İSTEDİ Yazılı bir açıklama yapan Özlem Öz, şu ifadeleri kullandı: "Bugünkü doktor kontrolümüzde ne yazık ki hiç duymak istemediğimiz bir haber aldık... Bebeğimizin kalbi artık atmıyor. Yaklaşık 2 hafta önce durmuş... Maalesef bebeğimizi kaybettik. Bu acıyı tarif etmek çok zor. Yarın sabah 08.00'da hastaneye yatışım olacak. Dualarınıza çok ihtiyacımız var."

ÖZLEM ÖZ'ÜN BEBEĞİNİ KAYBET NEDENİ

Bebeğinin ölüm nedeninin ise trizomi 16 olduğunu açıklayan Öz, "Özlem çok sık doğum yaptı, o yüzden düştü', 'çok hareket etti, ondan oldu' diyenler var. Arkadaşlar, bu düşük genetik bir hastalıktan kaynaklandı. Bebeğimizde Trizomi 16 vardı. Yani annenin davranışıyla, hareketiyle ya da daha önce doğum yapmış olmasıyla hiçbir ilgisi yoktu." dedi.