Fenomen Tansu Dayan oyuncu Ezgi Mola'nın kıyafetini ti'ye aldı

Ezgi Mola'nın Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde giydiği elbise sosyal medyada gündem oldu. Fenomen Tansu Dayan, Mola'nın kıyafetiyle dalga geçince ünlü oyuncudan yanıt gecikmedi.



Siyah elektrik bandıyla Mola'nın elbisesine benzer bir kıyafet ortaya çıkaran fenomen Dayan, ünlü oyuncunun o pozuyla beraber fotoğrafını paylaştı. Dayan o poza, "Burda iyi SOS oynanır" notunu yazdı.



Mola ise o paylaşımın altına, "Tansu'cum çabana sağlık, çıkarırken yardımcı olurum ihtiyacın olursa" notunu düştü.

