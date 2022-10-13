Fenomen Tansu Dayan oyuncu Ezgi Mola'nın kıyafetini ti'ye aldı

Fenomen Tansu Dayan'ın Ezgi Mola'nın sosyal medyada alay konusu olan elbisesini ti'ye almasının ardından ünlü oyuncu, "Çabana sağlık" diyerek yanıt verdi.

Fenomen Tansu Dayan oyuncu Ezgi Mola'nın kıyafetini ti'ye aldı

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Ezgi Mola'nın Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde giydiği elbise sosyal medyada gündem oldu. Fenomen Tansu Dayan, Mola'nın kıyafetiyle dalga geçince ünlü oyuncudan yanıt gecikmedi.

Siyah elektrik bandıyla Mola'nın elbisesine benzer bir kıyafet ortaya çıkaran fenomen Dayan, ünlü oyuncunun o pozuyla beraber fotoğrafını paylaştı. Dayan o poza, "Burda iyi SOS oynanır" notunu yazdı.

Mola ise o paylaşımın altına, "Tansu'cum çabana sağlık, çıkarırken yardımcı olurum ihtiyacın olursa" notunu düştü.

Fenomen Tansu Dayan oyuncu Ezgi Mola'nın kıyafetini ti'ye aldı - 1

Dayan özellikle son dönemde Müge Anlı'yı canlandırdığı videolarla gündeme geliyordu.

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