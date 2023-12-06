Fenomenlerin lüks yaşamlarına dikkat çeken Alp Kılınç'tan dolandırıcılık paylaşımlarına yanıt: Dava açacağım

Kılınç "X" hesabından yaptığı açıklamada; "Eylül Öztürk nasıl kudurduysa, bana iftira atıp paylaştığı mesajın orijinalini sizlerle paylaşıyorum. Gündemi değiştirmek için algı yaratmaya çalışıyorlar; yok öyle bir şey. Herkes cezasını çekecek. Ve attığınız bu iftiralar için size ben de dava açacağım." ifadelerini kullandı.