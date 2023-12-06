Fenomenlerin lüks yaşamlarına dikkat çeken Alp Kılınç'tan dolandırıcılık paylaşımlarına yanıt: Dava açacağım

Son aylarda fenomenler hakkında yaptığı paylaşımlarla gündem olan ve takipçi sayısını yükselten Alp Kılınç ile ilgili iddialara yenisi ekleniyor. Sosyal medya fenomeni Nez Demir, paylaştığı ekran görüntüsüyle Alp Kılınç'ın 6 Şubat Kahramanmaraş depremleri zamanı "yalandan" erzak yardımı topladığın ve bunu "yalnızca içerik olsun" diye paylaştığını öne sürmüştü.
NEZ DEMİR'İN PAYLAŞIMINI HATIRLATTI
Alp Kılınç'ın paylaşımları karşısında sessizliğini koruyamayan isimlerden bir tanesi de oyuncu ve sosyal medya fenomeni Eylül Öztürk oldu. Eşi ve çocuklarıyla bir süredir ABD’de yaşayan Öztürk, Alp Kılınç'ın "Eylül Öztürk, ikinci elden aldığı abiye elbiselerini paylaşıyor. "Kim daha fakir?" yarışması son hız devam ediyor." paylaşımı ardından çileden çıktı.
Nez Demir'in paylaşımını hatırlatan Öztürk, Kılınç'ın depremzedeler üzerinden para kazandığını iddia etti ve kendisine gönderilen dekontları takipçileriyle paylaştı.
"GÜNDEMİ DEĞİŞTİRMEYE ÇALIŞIYORLAR"
Eylül Öztürk'ün paylaşımları ardından yanıt geldi. Kılınç, iddiaya sosyal medya hesabından yanıt verdi.
Kılınç "X" hesabından yaptığı açıklamada; "Eylül Öztürk nasıl kudurduysa, bana iftira atıp paylaştığı mesajın orijinalini sizlerle paylaşıyorum. Gündemi değiştirmek için algı yaratmaya çalışıyorlar; yok öyle bir şey. Herkes cezasını çekecek. Ve attığınız bu iftiralar için size ben de dava açacağım." ifadelerini kullandı.
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