Ferdi Eğilmez: Film çekiyormuş iki gözümün çiçeği

Efsane yönetmen Ertem Eğilmez'in oğlu Ferdi Eğilmez, takipçilerini geçmişe götürdü. Eğilmez; Kemal Sunal, Ayşen Gruda ve Şener Şen'in 'Çöpçüler Kralı'nın kamera arkasından bir kareyi sosyal medyadan paylaştı.

Ferdi Eğilmez: Film çekiyormuş iki gözümün çiçeği

Sanat hayatı boyunca 44 film yöneten, 5 senaryo kaleme alan ve 97 filmin yapımcılığını gerçekleştirerek 'Hababam Sınıfı', 'Süt Kardeşler' ve 'Canım Kardeşim' Türk sinemasına damga vuran filmlerin yönetmenliğini yapan merhum Ertem Eğilmez'in oğlu Ferdi Eğilmez, hesabından yaptığı paylaşım ile adından söz ettirdi.

Arzu 'in kurucu yönetmeni olan 'ın usta ismi Ertem Eğilmez'in oğlu Ferdi Eğilmez; 'Çöpçüler Kralı' filminin kamera arkasından bir kareyi sosyal medyadan paylaştı.

"İNSAN BİR TUHAF OLUYOR GERÇEKTEN"

Ferdi Eğilmez; , ve 'ın kamera başında olduğu kareyi Twitter hesabından yayınladı.

Ferdi Eğilmez: Film çekiyormuş iki gözümün çiçeği - 1

Eğilmez, paylaşımına "Film de çekiyormuş iki gözümün çiçeği... 1978 yılı. Benim ekip belliydi; İhsan Yüce, Erdal Özyağcılar, Ali, Necdet, Nermin abla falan işte. Çok komiktiler gerçekten. Tüm aile komikti. Böyle set kareleri görünce bir tuhaf oluyor gerçekten insan" notunu düştü.

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