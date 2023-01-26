Ferdi Eğilmez: Film çekiyormuş iki gözümün çiçeği

Sanat hayatı boyunca 44 film yöneten, 5 senaryo kaleme alan ve 97 filmin yapımcılığını gerçekleştirerek 'Hababam Sınıfı', 'Süt Kardeşler' ve 'Canım Kardeşim' Türk sinemasına damga vuran filmlerin yönetmenliğini yapan merhum Ertem Eğilmez'in oğlu Ferdi Eğilmez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile adından söz ettirdi.

Arzu Film'in kurucu yönetmeni olan Yeşilçam'ın usta ismi Ertem Eğilmez'in oğlu Ferdi Eğilmez; 'Çöpçüler Kralı' filminin kamera arkasından bir kareyi sosyal medyadan paylaştı.

"İNSAN BİR TUHAF OLUYOR GERÇEKTEN"

Ferdi Eğilmez; Şener Şen, Ayşen Gruda ve Kemal Sunal'ın kamera başında olduğu kareyi Twitter hesabından yayınladı.

Eğilmez, paylaşımına "Film de çekiyormuş iki gözümün çiçeği... 1978 yılı. Benim ekip belliydi; İhsan Yüce, Erdal Özyağcılar, Ali, Necdet, Nermin abla falan işte. Çok komiktiler gerçekten. Tüm aile komikti. Böyle set kareleri görünce bir tuhaf oluyor gerçekten insan" notunu düştü.