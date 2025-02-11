Ferdi Tayfur için 4 farklı noktada 40 mevlidi | Tuğçe Tayfur'dan yeni paylaşım

"Çeşme", "Hatıran Yeter", "Emmioğlu", "Bana sor", "Ben de Özledim" gibi şarkılarıyla tanınan Ferdi Tayfur, 2 Ocak 2025 tarihinde karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi. Vefatıyla sevenlerini yasa boğan Ferdi Tayfur, 4 Ocak'ta son yolculuğuna uğurlandı. Hem hayranları tarafından hem de sanat camiasında anılmaya devam eden Ferdi Tayfur'un yeğeni Şirin Gözalıcı, merhum sanatçının vefatının 40'ıncı günü için Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde mevlit okutulacağını açıkladı.



Ferdi Tayfur'un vasiyetinin açıklamasının ardından sosyal medyada ateş püsküren ve "Bu işin peşini bırakmayacağım" diyen Tuğçe Tayfur ise sosyal medya hesabında babası için Eyüp Sultan Camii'nde 40 mevlidi okunacağını açıkladı:



"Rahmetli babamızın ebediyete intikalinin 40. gününde 12 Şubat 2025 Çarşamba günü saat 19:00'da Eyüp Sultan Camii'nde Mevlid-i Şerifi okunacaktır. Tüm sevenlerine ve dostlarına duyurulur. Ferdi Tayfur Ailesi..."

Sanatçı için memleketi Adana ve yaşadığı Marmaris'te de mevlit programı düzenlendiği öğrenildi.