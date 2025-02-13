Ferdi Tayfur için 4 farklı 40 mevlidi: Her yerde dua okunsun babam için
Usta sanatçı Ferdi Tayfur, 2 Ocak 2025'te aramızdan ayrıldı. Tayfur'un vefatının 40'ıncı gününde sevenleri ve ailesi tarafından İstanbul'da iki farklı yerde, Adana ve Marmaris'te anıldı. Tuğçe Tayfur, mevlit sonrası açıklama yaparken; sosyal medya hesabından da paylaşım yaptı.
Arabeskin usta ismi Ferdi Tayfur, 2 Ocak 2025 tarihinde karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Vefatıyla Türkiye’yi yasa boğan sanatçının ölümünün üzerinden 40 gün geçti.
Ferdi Tayfur için 4 farklı noktada mevlit okutuldu. Tayfur'un memleketi Adana'da, uzun yıllardır yaşadığı Marmaris'te ve ailesi tarafından İstanbul'da mevlit okutuldu.
TAYFUR İÇİN İSTANBUL'DA İKİ FARKLI MEVLİT
Ferdi Tayfur'un iki çocuğu Tuğçe Tayfur ile Timur Turanbayburt, Eyüp Sultan Camii'nde bir mevlit programı düzenlerken, yeğenleri ise Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde mevlit okuttu.
TUĞÇE TAYFUR'DAN AÇIKLAMA
2. Sayfa'nın haberine göre; Mevlit çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Tuğçe Tayfur Aydın, babasının yeğenleri tarafından düzenlenen mevlit programıyla ilgili olarak; “Babam için her yerde dualar okutulsun. Bence bunda bir mahsur yok” dedi.
"NURLARDA YATSIN"
Necla Nazır da mevlit sonrası “Nurlarda yatsın, bunun dışında söylenecek hiçbir şeyimiz yok" ifadelerini kullandı.
"YATTIĞIN YER İNCİTMESİN BABA"
Tuğçe Tayfur, mevlit sonrasında da bir paylaşım yaptı ve "Bugün 40'ıncı gün. Babamı dualarla andık. Bu yağmura rağmen çocuklarıyla yanımızda olan, yaşlısı, genci, tüm sevenlerine ve dostlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Yattığın yer incitmesin, nurlarda yat baba" ifadelerini kullandı.
"NE KADAR DEĞERLİ BİR İNSANMIŞ Kİ İKİ FARKLI MEVLİT OKUTULMUŞ"
Ferdi Tayfur için Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde mevlit okutan yeğeni Şirin Gözalıcı ise “Ailesi olarak duamızı yaptık, hayranları da yalnız bırakmadı. Geldiğiniz için çok teşekkür ederiz, dualarınızı esirgemeyin” dedi.
Usta ismin çocukları tarafından düzenlenen mevlit programına da değinen Gözalıcı, “Ne güzel, her yerde dualarla anılıyor. Ne kadar değerli bir insanmış ki iki farklı yerde mevlit okutulmuş” ifadelerini kullandı.
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