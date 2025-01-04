Ferdi Tayfur'a böyle veda etti: Tarkan'dan Emmioğlu yorumu

Arabesk müziğin efsane isimlerinden Ferdi Tayfur, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle 2 Ocak'ta hayatını kaybetti.

"BİR YILDIZ DAHA KAYDI"

Vefatıyla tüm Türkiye'yi yasan boğan Ferdi Tayfur için çok sayıda taziye mesajı paylaşıldı. Megastar Tarkan da usta sanatçıya şu sözlerle veda etmişti:

"Bir yıldız daha kaydı. Efsane isim Ferdi Tayfur’un mekânı cennet olsun. Nurlar içinde uyusun. Ailesi, yakınları ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim."