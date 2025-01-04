Ferdi Tayfur'a böyle veda etti: Tarkan'dan Emmioğlu yorumu

Ünlü şarkıcı Tarkan, 79 yaşında hayatını kaybeden usta sanatçı Ferdi Tayfur'a Emmioğlu şarkısıyla veda etti.

Ferdi Tayfur'a böyle veda etti: Tarkan'dan Emmioğlu yorumu

Arabesk müziğin efsane isimlerinden , Antalya'da tedavi gördüğü hastanede karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle 2 Ocak'ta hayatını kaybetti.

"BİR YILDIZ DAHA KAYDI"

Vefatıyla tüm Türkiye'yi yasan boğan Ferdi Tayfur için çok sayıda taziye mesajı paylaşıldı. Megastar da usta sanatçıya şu sözlerle veda etmişti:

"Bir yıldız daha kaydı. Efsane isim Ferdi Tayfur’un mekânı cennet olsun. Nurlar içinde uyusun. Ailesi, yakınları ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim."

Ferdi Tayfur'a böyle veda etti: Tarkan'dan Emmioğlu yorumu - 1

'un unutulmaz şarkılarından biri olan Emmioğlu'nu seslendirdi.

Ünlü şarkıcının paylaşımına "Keşke herkes sizin kadar vefalı olsa", "Ne güzel bir yorum", "Ah nasıl güzel bir adamsın" gibi yorumlar geldi.

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