Ferdi Tayfur'a böyle veda etti: Tarkan'dan Emmioğlu yorumu
Ünlü şarkıcı Tarkan, 79 yaşında hayatını kaybeden usta sanatçı Ferdi Tayfur'a Emmioğlu şarkısıyla veda etti.
Arabesk müziğin efsane isimlerinden Ferdi Tayfur, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle 2 Ocak'ta hayatını kaybetti.
"BİR YILDIZ DAHA KAYDI"
Vefatıyla tüm Türkiye'yi yasan boğan Ferdi Tayfur için çok sayıda taziye mesajı paylaşıldı. Megastar Tarkan da usta sanatçıya şu sözlerle veda etmişti:
"Bir yıldız daha kaydı. Efsane isim Ferdi Tayfur’un mekânı cennet olsun. Nurlar içinde uyusun. Ailesi, yakınları ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim."
Tarkan, Ferdi Tayfur'un unutulmaz şarkılarından biri olan Emmioğlu'nu seslendirdi.
Ünlü şarkıcının paylaşımına "Keşke herkes sizin kadar vefalı olsa", "Ne güzel bir yorum", "Ah nasıl güzel bir adamsın" gibi yorumlar geldi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Ferdi Tayfur
- Magazin Haberleri
- N-Life Magazin
- Tarkan