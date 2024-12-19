Ferdi Tayfur'dan sevindirici haber

Evinde geçen hafta rahatsızlanan Ferdi Tayfur, çalışanlar tarafından Muğla'daki özel bir hastaneye götürüldü. Tayfur 2 gün önce ambulans uçakla sevk edildiği hastanede ameliyata alındı.



Tayfur'un sağlık durumunun iyi olduğunu ifade eden Prof. Dr. Havva Asuman Yavuz, "Ferdi Tayfur, geçen hafta nabız düşüklüğü nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Sinüslerde hoşumuza gitmeyen bir görüntü tespit ettik. O görüntüye hızlıca müdahale için askeri uçakla hastanemize getirildi. Burada kulak burun boğaz hocası tarafından müdahale edildi ve temizlendi. Şu an hiçbir problem kalmadı." diye konuştu.