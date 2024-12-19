Ferdi Tayfur'dan sevindirici haber
Geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Ferdi Tayfur'un sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı. Hastaneden yapılan açıklamada, "Şu an hiçbir problem kalmadı. Kendisinin durumu iyi, beyniyle ilgili de hiçbir sıkıntı yok." ifadeleri kullanıldı.
Evinde geçen hafta rahatsızlanan Ferdi Tayfur, çalışanlar tarafından Muğla'daki özel bir hastaneye götürüldü. Tayfur 2 gün önce ambulans uçakla sevk edildiği hastanede ameliyata alındı.
Tayfur'un sağlık durumunun iyi olduğunu ifade eden Prof. Dr. Havva Asuman Yavuz, "Ferdi Tayfur, geçen hafta nabız düşüklüğü nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Sinüslerde hoşumuza gitmeyen bir görüntü tespit ettik. O görüntüye hızlıca müdahale için askeri uçakla hastanemize getirildi. Burada kulak burun boğaz hocası tarafından müdahale edildi ve temizlendi. Şu an hiçbir problem kalmadı." diye konuştu.
Tayfur'un bir süre daha hastanede kalacağını söyleyen Prof. Dr. Yavuz, "Destek antibiyotiklerini alıyor. Kendisinin durumu iyi, beyniyle ilgili de hiçbir sıkıntı yok. Allah daha da sağlık versin diyorum” dedi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Ferdi Tayfur
- N-Life
- Magazin Haberleri
- N-Life Magazin
- Özel Hastane
- N-Life Kültür&Sanat