Ferdi Tayfur'un 40 mevlidi: Tuğçe Tayfur ve Şirin Gözalıcı'dan açıklama

Ferdi Tayfur için 4 farklı noktada mevlit okutuldu. Tayfur'un memleketi Adana'da, uzun yıllardır yaşadığı Marmaris'te ve ailesi tarafından İstanbul'da mevlit okutuldu.

Ferdi Tayfur 'un iki çocuğu Tuğçe Tayfur ile Timur Turanbayburt, Eyüp Sultan Camii'nde bir mevlit programı düzenlerken, yeğenleri ise Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde mevlit okuttu.

TUĞÇE TAYFUR'DAN AÇIKLAMA

2. Sayfa'nın haberine göre; Mevlit çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Tuğçe Tayfur Aydın, babasının yeğenleri tarafından düzenlenen mevlit programıyla ilgili olarak; “Babam için her yerde dualar okutulsun. Bence bunda bir mahsur yok” dedi.

"NURLARDA YATSIN"

Necla Nazır da mevlit sonrası “Nurlarda yatsın, bunun dışında söylenecek hiçbir şeyimiz yok" ifadelerini kullandı.