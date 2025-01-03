Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur kimdir, annesi kim? Tuğçe Tayfur'un hayatıyla ilgili bilgiler

Annesi sinema oyuncusu Necla Nazır, babası şarkıcı Ferdi Tayfur olan Tuğçe Tayfur, 18 Mart 1988 tarihinde İstanbul‘da dünyaya geldi. Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki İlköğretim okulundan sonra İstek Vakfı Kemal Atatürk Lisesini bitirdi. Ardından Yeditepe Üniversitesi İtalyanca Sanat ve Tasarım Bölümünü tamamladı. Babası gibi kariyerine müzikle devam eden Tuğçe Tayfur, 2010 yılı içerisinde arkadaşlarıyla kurduğu "Joker" isimli bir grubun solistliğini üstlendi. Bir dönem ABD‘de yaşadı. ABD’de yaşadığı dönemde, kuzeninin arkadaşı Taner Şafak‘la tanıştıktan sonra 2015 yılında Türkiye’de maksi single çıkarmaya karar verdi.



Ferdi Tayfur, maksi single’da yıllarca dillerden düşmeyen "Huzurum Kalmadı" şarkısını kızı Tuğçe Tayfur ile birlikte okuyarak düet yaptı ve birde klip çekildi.



Tayfur, ilk eşi Tolga Ertuğrul'dan 2010 yılında, ikinci eşi Taner Şafak'tan 2019 yılında boşandı. 2023 yılında ise Muhammet Aydın ile evlendi ve Ocak 2024'te hamile olduğunu açıkladı.