Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur sessizliğini bozdu: Ağabeyim böbreğini geri istemedi!

"Çeşme", "Hatıran Yeter", "Emmioğlu", "Bana sor", "Ben de Özledim" gibi şarkılarıyla tanınan Ferdi Tayfur , 2 Ocak 2025 tarihinde karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi. Vefatıyla sevenlerini yasa boğan Ferdi Tayfur, 4 Ocak'ta son yolculuğuna uğurlandı. Vefatından günler sonra Ferdi Tayfur'un vasiyeti ortaya çıktı. Usta ismin vasiyetini yeğeni ve basın danışmanı Şirin Gözalıcı açıklamıştı.

"GURUR DUYUYORUZ"

Gözalıcı'nın paylaşımında "Ailemizin çınarı canımız babamız hazırlamış olduğu vasiyeti açıklandı. Aslında bu açıklamayı sevenleri ile kendisi paylaşmak istemişti fakat ne yazık ki ömrü vefa etmedi. Bu onurlu görev bize düştü. Babamız halkımızın verdiği güç ve sevgiyle edinmiş olduğu mal varlığının bir kısmını Türk Silahlı Kuvvetleri'ine, Darüşşafaka Vakfı'na ve LÖSEV'e bağışlayarak halkına olan sevgisini ve bağlılığını bir kez daha göstermişti. Biz ailesi olarak babamızla sonsuz gurur duyuyoruz. Mekanı cennet olsun" ifadeleri yer aldı.



Sanatçı, mirasının bir kısmını TSK, LÖSEV ve Darüşşafaka Cemiyeti’ne bırakırken geri kalanını 11 kişi arasında paylaştırdı. Tayfur, kızı Tuğçe ve oğlu Timur Turanbayburt’u mirasından mahrum bıraktı.