Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'dan bebek müjdesi

Geçtiğimiz yıl Muhammed Aydın ile evlenen Tuğçe Tayfur Aydın, kısa bir süre sonra da ikinci kez anne olmuştu. Ünlü isim, kızına Lina adını vermişti.

Bir süredir babasıyla yaşadığı sıkıntılarla gündemden düşmeyen Tuğçe Tayfur Aydın, üçüncü kez hamilelik heyecanı yaşadığını duyurdu.