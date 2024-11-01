Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'dan bebek müjdesi

Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızları Tuğçe Tayfur Aydın, üçüncü kez anne olacağını sosyal medya hesabından duyurdu.

Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'dan bebek müjdesi

Geçtiğimiz yıl Muhammed Aydın ile evlenen Tuğçe Tayfur Aydın, kısa bir süre sonra da ikinci kez anne olmuştu. Ünlü isim, kızına Lina adını vermişti.

Bir süredir babasıyla yaşadığı sıkıntılarla gündemden düşmeyen Tuğçe Tayfur Aydın, üçüncü kez hamilelik heyecanı yaşadığını duyurdu.

Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'dan bebek müjdesi - 1

"ABLA OLUYORUM GÜLÜŞÜ"

Tuğçe Tayfur Aydın, kızıyla yer aldığı fotoğrafı paylaştı ve "Aileye +1 daha yazalım Muhammed bey. Abla oluyorum gülüşü" notunu düştü.

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Öte yandan Tuğçe Tayfur'un 2019 yılında boşandığı Taner Şafak ile evliliğinden Taner Efe adında bir oğlu bulunuyor.

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