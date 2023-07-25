Ferdi Tayfur'un kızının eski nişanlısı Burak Kalfa'dan suç duyurusu

"YARGI GEREKEN CEVABI VERECEK"



Savcılık aşamasında her şeyin ortaya çıkacağını söyleyen Kalfa, "Ferdi baba hayranlarına söylüyorum, bizim gene aile büyüğümüzdür, babamızdır. Bizim asla böyle bir küfrümüz, hakaretimiz olmamıştır ve olmayacaktır. Keza Necla anne de öyle. Bunların hepsini yargıya taşıdık. Yargı gereken cevabı verecektir" ifadelerini kullandı.



Kendisine iftira atıldığını öne süren Kalfa, "Aile yapıma uymak için kapandı. Hatta gündem olmak için yaptı. 'Dediğim sahneye çıkacaksın' diyen bir adam değilim, aksine 'Sahnelere çıkma' diyen bir aileyiz biz. Ama çıkmak mı istiyorsun, en kaliteli yerlere çıkarttırdım. Bütün sanatçılarla oturttum onu. Benim bu gücümü ondan ayrıldıktan sonra kullanamayacağını bildiği için de 5 ay sonra sahnesiz kaldı, böyle çamur atmaya başladı. Türk halkı artık bunu yemiyor" diye konuştu.



"AİLELER TANIŞTIRDI BİZİ"

Hiçbir magazin programına katılmadığını ifade eden Kalfa, "Kimi tehdit edelim. Ettiysem eğer, bu mesajlar nerede? Dövdüysem, darp raporu nerede? Ne şantajı ya? Niye eve kitleyeyim? Yakın çevrem biliyor benim Tuğçe ile mutlu olmadığımı, ayrılmak istediğimi baskılarından dolayı. Aile baskısıyla bu hale geldik. Aileler tanıştırdı bizi, bir gözümü açtım nişanlanmışım. Nişanlanacak bir adam da değilim. O kadar iş yoğunluğumuz var ki bunlara kafa takacak bir adam değilim, ama ailem olsun, yuvam olsun dedim. Edebimizle gittik istedik. Önceki ilişkileri gibi yasak ilişkilere girmedim ben. Namusluca adam gibi gittim istedim ben. Şimdi de algı yaratmaya çalışıyorlar, Burak şöyle, Burak böyle" diye konuştu.

Bir gazetecinin "Ne oldu da böyle bir paylaşım yaptı?" sorusuna Kalfa, "5 ay bekledi. Yeni bir ilişkim olunca, 'ne yaparım diye düşündü, buradan vururum' dedi. Oradan vurmaya çalışıyor ama vuramaz" şeklinde cevap verdi.