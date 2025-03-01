Ferdi Tayfur'un oğlu Taha'dan kaybettiği babasıyla yeni paylaşım

2 Ocak 2025 tarihinde karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden usta sanatçı Ferdi Tayfur vefatıyla tüm Türkiye'yi yasa boğdu."Çeşme", "Hatıran Yeter", "Emmioğlu", "Bana sor", "Ben de Özledim" gibi şarkılarıyla tanınan Ferdi Tayfur şimdilerde mirasıyla gündemden düşmüyor. TAHA TAYFUR'UN BABA ÖZLEMİ Vasiyetinin açıklanması sonrası ailesinde gerginlik tırmanan Ferdi Tayfur'un en küçük çocuğu Ferdi Taha Tayfur, babasını kaybettikten günler sonra yeni bir paylaşım yaptı.

"DÜNYADA SEVİLMİŞ VE SEVEN NAFİLE BEKLER" "Babasıyla Ferdi Tayfur ile kahvaltı yaparken çekilen fotoğrafını paylaşan Ferdi Taha Tayfur, "Dünyada sevilmiş ve seven nafile bekler; bilmez ki giden sevgililer dönmeyecekler" ifadeleriyle babasına olan özlemini dile getirdi.

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Öte yandan usta sanatçının hem yeğeni hem de basın danışmanı Şirin Gözalıcı, sosyal medya hesabından Ferdi Tayfur'un vasiyetini paylaşmıştı. Şirin Gözalıcı'nın yaptığı paylaşıma göre Ferdi Tayfur'un vasiyeti şöyle:



"Ailemizin çınarı canımız babamız hazırlamış olduğu vasiyeti bugün açıklandı. Aslında bu açıklamayı sevenleri ile kendisi paylaşmak istemişti fakat ne yazık ki ömrü vefa etmedi. Bu onurlu görev bize düştü. Babamız halkımızın verdiği güç ve sevgiyle edinmiş olduğu mal varlığının bir kısmını Türk Silahlı Kuvvetleri'ine, Darüşşafaka Vakfı'na ve LÖSEV'e bağışlayarak halkına olan sevgisini ve bağlılığını bir kez daha göstermişti. Biz ailesi olarak babamızla sonsuz gurur duyuyoruz. Mekanı cennet olsun."

TUĞÇE TAYFUR ATEŞ PÜSKÜRDÜ Babasının vasiyetinde ismi geçmeyen Tuğçe Tayfur, adeta ateş püskürmüştü. Ağabeyi Timur Turanbayburt ile fotoğrafını paylaşan Tayfur, paylaşımında "Ben daha fazla bir şey demeyeceğim ama bu işin peşini de bırakmayacağım! Sizi Türk adaletine teslim ediyorum. Ama 1 yıl, ama 10 yıl. Şimdi Babamın adını ağzına alma sen yiyen! Babamın hesabından uzak dur, çok yeğen olmak istiyorsan prim yapmadan kendi içinde yeğen ol" ifadelerini kullanmıştı.



Bunun üzerine de iki isim Feri Tayfur'un tüm mal varlığına tedbir konulması ve kayyum atanmasını talep etmişti.

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"BU DAHA BAŞLANGIÇ"



Mahkemeye giden davada karar açıklandı ve Tuğçe Tayfur sosyal medya üzerinden açıklama yaptı.



Tuğçe Tayfur açıkladığı kararla ilgili "Mahkeme kararı ile babamın tüm fikri ve sinai haklarına tedbir konulmuştur. Yani hiç kimse babamın şarkılarını satamaz, üzerinden ticari gelir elde edemez. Bu daha başlangıç. Adalet er ya da geç tecelli eder. Yine hatırlatıyorum; Allah var gam yok" ifadelerini kullandı.