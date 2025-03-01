Ferdi Tayfur'un oğlu Taha'dan kaybettiği babasıyla yeni paylaşım

Ferdi Tayfur'un oğlu Taha, 2 Ocak'ta hayatını kaybeden babasının ardından yeni bir paylaşım yaptı. Tayfur'un en küçük oğlu Ferdi Taha Tayfur'un yayınladığı fotopraf takipçilerini duygulandırdı.

Ferdi Tayfur'un oğlu Taha'dan kaybettiği babasıyla yeni paylaşım

2 Ocak 2025 tarihinde karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden usta sanatçı vefatıyla tüm Türkiye'yi yasa boğdu."Çeşme", "Hatıran Yeter", "Emmioğlu", "Bana sor", "Ben de Özledim" gibi şarkılarıyla tanınan Ferdi Tayfur şimdilerde mirasıyla gündemden düşmüyor.

TAHA TAYFUR'UN BABA ÖZLEMİ

Vasiyetinin açıklanması sonrası ailesinde gerginlik tırmanan Ferdi Tayfur'un en küçük çocuğu Ferdi Taha Tayfur, babasını kaybettikten günler sonra yeni bir paylaşım yaptı.

Ferdi Tayfur'un oğlu Taha'dan kaybettiği babasıyla yeni paylaşım - 1

"DÜNYADA SEVİLMİŞ VE SEVEN NAFİLE BEKLER"

"Babasıyla ile kahvaltı yaparken çekilen fotoğrafını paylaşan Ferdi Taha Tayfur, "Dünyada sevilmiş ve seven nafile bekler; bilmez ki giden sevgililer dönmeyecekler" ifadeleriyle babasına olan özlemini dile getirdi.

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Ferdi Tayfur'un oğlu Taha günler sonra paylaştı: Sensiz ilk doğum günüm

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Öte yandan usta sanatçının hem yeğeni hem de basın danışmanı Şirin Gözalıcı, hesabından 'un vasiyetini paylaşmıştı. Şirin Gözalıcı'nın yaptığı paylaşıma göre Ferdi Tayfur'un vasiyeti şöyle:

"Ailemizin çınarı canımız babamız hazırlamış olduğu vasiyeti bugün açıklandı. Aslında bu açıklamayı sevenleri ile kendisi paylaşmak istemişti fakat ne yazık ki ömrü vefa etmedi. Bu onurlu görev bize düştü. Babamız halkımızın verdiği güç ve sevgiyle edinmiş olduğu mal varlığının bir kısmını Türk Silahlı Kuvvetleri'ine, Darüşşafaka Vakfı'na ve LÖSEV'e bağışlayarak halkına olan sevgisini ve bağlılığını bir kez daha göstermişti. Biz ailesi olarak babamızla sonsuz gurur duyuyoruz. Mekanı cennet olsun."

Ferdi Tayfur'un oğlu Taha'dan kaybettiği babasıyla yeni paylaşım - 2

TUĞÇE TAYFUR ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Babasının vasiyetinde ismi geçmeyen Tuğçe Tayfur, adeta ateş püskürmüştü. Ağabeyi Timur Turanbayburt ile fotoğrafını paylaşan Tayfur, paylaşımında "Ben daha fazla bir şey demeyeceğim ama bu işin peşini de bırakmayacağım! Sizi Türk adaletine teslim ediyorum. Ama 1 yıl, ama 10 yıl. Şimdi Babamın adını ağzına alma sen yiyen! Babamın hesabından uzak dur, çok yeğen olmak istiyorsan prim yapmadan kendi içinde yeğen ol" ifadelerini kullanmıştı.

Bunun üzerine de iki isim Feri Tayfur'un tüm mal varlığına tedbir konulması ve kayyum atanmasını talep etmişti.

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Ferdi Tayfur'un oğlu Timur Turanbayburt'tan ilk açıklama: Babam bana küs gitti!

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"BU DAHA BAŞLANGIÇ"

Mahkemeye giden davada karar açıklandı ve Tuğçe Tayfur üzerinden açıklama yaptı.

Tuğçe Tayfur açıkladığı kararla ilgili "Mahkeme kararı ile babamın tüm fikri ve sinai haklarına tedbir konulmuştur. Yani hiç kimse babamın şarkılarını satamaz, üzerinden ticari gelir elde edemez. Bu daha başlangıç. Adalet er ya da geç tecelli eder. Yine hatırlatıyorum; Allah var gam yok" ifadelerini kullandı.

Ferdi Tayfur'un oğlu Taha'dan kaybettiği babasıyla yeni paylaşım - 3

SOYADI KRİZİ DEVAM EDİYOR

, vefatı öncesi kızı Tuğçe'nin "Tayfur" soyadını ticari amaçlı kullanmasına karşı çıkarak suç duyurusunda bulunmuştu. Tuğçe Tayfur da "Bu, öz babamın soyadı. Ve sen bunun için benden 50 milyon mu istiyorsun? 50 milyon olmazsa da yüzde 58 hisse mi istiyorsun?" demişti.

Tuğçe Tayfur, hesabında babası Ferdi Tayfur'un nikahlı eşi Zeliha Tayfur'dan olan kızı Tuğba Dınız'ı hedef aldı.

"YEMEMİŞ İÇMEMİŞ..."

Tayfur, Tuğba Dınız'ın 'Tuğçe Tayfur Store' markasında "Tayfur" soyadının kullanılmaması için avukata vekalet sunduğunu ifade etti:

"Her şeyi çok hızlı yapmama sebep oluyorsunuz. Zeliha hanımın büyük kızı Tuğba hanım, Tuğçe Tayfur Store markasındaki soyadımı kullanmamamı isteyerek o malum bildiğiniz ama eminim ki tanımasakta olurdu dediğiniz avukata vekaletini sunmuş. Ama yememiş içmemiş, babamın vefatından 3 gün sonra vermiş vekaleti. Anladım acınız yok anladım konu sadece duygusal ama siz bir eğitmensiniz, çocuk eğitiyorsunuz. Ben acı çekmiyorum ama belki karşı taraf üzülüyordur deyip empati kurmanızı beklerdim."

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