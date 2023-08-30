Fergie'den oğlu Axl Jack'e: Doğum günün kutlu olsun, seni seviyorum

Dünyaca ünlü şarkıcı Fergie, uzun yıllar flört ettiği Josh Duhamel ile 2009 yılında evlenmiş, 2013 yılında oğlunu kucağına almıştı. Ancak çift, 2019'da resmen boşanmıştı.

Şimdilerde oğluyla yaşayan Fergi, Axl Jack'in 10. yaş gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.