Fergie'den oğlu Axl Jack'e: Doğum günün kutlu olsun, seni seviyorum

The Black Eyed Peas grubuyla tanınan ve sonrasında müzik kariyerine solo olarak devam etme kararı olan Fergie, oyuncu Josh Duhamel'den dünyaya gelen oğlunun 10. yaş gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

Fergie'den oğlu Axl Jack'e: Doğum günün kutlu olsun, seni seviyorum

Dünyaca ünlü şarkıcı Fergie, uzun yıllar flört ettiği Josh Duhamel ile 2009 yılında evlenmiş, 2013 yılında oğlunu kucağına almıştı. Ancak çift, 2019'da resmen boşanmıştı.

Şimdilerde oğluyla yaşayan Fergi, Axl Jack'in 10. yaş gününü hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

Fergie'den oğlu Axl Jack'e: Doğum günün kutlu olsun, seni seviyorum - 1

Oğlunun fotoğraflarını paylaşan ünlü isim, “İlgili, eğlenceli, dışa dönük, sevgi dolu, akıllı, konuşkan, yaratıcı süper kahraman tutkunuma. 10. yaş günün kutlu olsun serseri! Seni seviyorum Axl Jack” ifadelerini kullandı.

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