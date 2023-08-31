Ferhan-Derya Şensoy kardeşlerin baba özlemi: Sensiz çok sessiz Ses Tiyatrosu

"KALBİMİN EN İÇİNDESİN"

Babasıyla birlikte çekilen fotoğrafını takipçileriyle paylaşan Derya Şensoy, "Demin Feruş yolladı bu fotoğrafı baba, “Babam ve Daduş” yazmış.. Eve, sokaklara, İstikalal Caddesi’ne hatta koskocaman Taksim’e sığamadım. Koşaradım yürüdüm. Kimseye çaktırmadan ağladım, bazı insanlar çaktı. Balo sokağa döndüm, istemsizce... Tiyatromuzda temizlik vardı, yarın yine sahnen var… 3 oyun birden! İlker çıkmamış, son kontrolleri yapıyor. O kitleyecek bu akşam. Mustafa ve Ender demin çıkmış yakalayamadım. Erdinç Abi ve Işıldaklar biraz daha erken çıkmışlar, Erdinç Abi hepimizden önce gidiyor mezarlığa 31 Ağustos’larda. Seni çok özledik!" dedi.