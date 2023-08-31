Ferhan-Derya Şensoy kardeşlerin baba özlemi: Sensiz çok sessiz Ses Tiyatrosu

Tiyatro, sinema ve televizyon oyuncusu Ferhan Şensoy, 2021 yılının ağustos ayında 70 yaşındayken hayata veda etmişti.
Ferhan Şensoy'un Derya Baykal ile evliliğinden dünyaya gelen kızları Derya ile Müjgan Ferhan Şensoy, babalarına özlemini sosyal medya hesabından yaptıkları paylaşımlarla dile getirdi.
"KALBİMİN EN İÇİNDESİN"
Babasıyla birlikte çekilen fotoğrafını takipçileriyle paylaşan Derya Şensoy, "Demin Feruş yolladı bu fotoğrafı baba, “Babam ve Daduş” yazmış.. Eve, sokaklara, İstikalal Caddesi’ne hatta koskocaman Taksim’e sığamadım. Koşaradım yürüdüm. Kimseye çaktırmadan ağladım, bazı insanlar çaktı. Balo sokağa döndüm, istemsizce... Tiyatromuzda temizlik vardı, yarın yine sahnen var… 3 oyun birden! İlker çıkmamış, son kontrolleri yapıyor. O kitleyecek bu akşam. Mustafa ve Ender demin çıkmış yakalayamadım. Erdinç Abi ve Işıldaklar biraz daha erken çıkmışlar, Erdinç Abi hepimizden önce gidiyor mezarlığa 31 Ağustos’larda. Seni çok özledik!" dedi.
"Kalbimin en içindesin, her gün" diyen Derya Şensoy, "Fuaye, salon, alt kulis çok sessiz sensiz her yer Ses Tiyatrosu’nda! Ama kulağımda hep çınlıyor sesin. Doğruyu ve yolumu hala hep kalbimdeki sesinle bulmaya devam ediyorum. Seni çok ama çok seviyorum babacığım" ifadelerini kullandı.
"DUYGULARIMI PAYLAŞMAKTA ZORLANIYORUM"
Müjgan Ferhan Şensoy ise babasının fotoğrafını "İki sene nasıl geçti, hem çok yavaş hem çok hızlı. Hala duygularımı paylaşmakta zorlanıyorum. Çok özlüyorum çok. Ünye’deyiz, bana bakıyorsun bu fotoğrafta, analog makinamla denemeler yapıyorum, en sevdiğim fotoğraflarından biri olacağını bilmeden" diyerek paylaştı.
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