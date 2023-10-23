Ferhat Göçer'den Icardi'ye: Göreve hazırım, yeter ki sahalara dönsün

Ferhat Göçer, Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi'nin Bayern Münih maçı öncesi sakatlanması nedeniyle, futbolcunun sahalara dönmesi için göreve hazır olduğunu söyledi.

Ferhat Göçer'den Icardi'ye: Göreve hazırım, yeter ki sahalara dönsün

Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi'nin hafta sonu oynanan Beşiktaş- maçında sakatlanmasının ardından asıl mesleği doktorluk olan sanatçı Ferhat Göçer, futbolcunun sahalara dönmesi için göreve hazır olduğunu söyledi.

Arjantinli yıldız oyuncu Mauro Icardi'nin iki gol attığı maçta ayak bileği dış tendon grubu ve destek dokusunda kanama olduğunun açıklanmasının ardından, sosyal medyadan gelen destek çağrısına Ferhat Göçer kayıtsız kalmadı. 

Göçer, eski adı Twitter olan X platformunda, "Göreve hazırım… Ameliyat ederim, şarkı söylerim… Amigoluk, tribün liderliği, başkanlık, doktorluk, ne iş olsa yaparım… Dönsün sahalara yeter ki…" diye yazdı.

Ferhat Göçer'den Icardi'ye: Göreve hazırım, yeter ki sahalara dönsün - 1

Derbide Beşiktaş'ı yenerek çıkışını sürdüren Galatasaray'da sıradaki hedef Alman devi Bayern Münih olacak. Takımın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü haftasında Alman temsilcisi Bayern Münih ile yapacağı maç, yarın 19.45'te oynanacak.

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