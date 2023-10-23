Ferhat Göçer'den Icardi'ye: Göreve hazırım, yeter ki sahalara dönsün

Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi'nin hafta sonu oynanan Beşiktaş-Galatasaray maçında sakatlanmasının ardından asıl mesleği doktorluk olan sanatçı Ferhat Göçer, futbolcunun sahalara dönmesi için göreve hazır olduğunu söyledi.

Arjantinli yıldız oyuncu Mauro Icardi'nin iki gol attığı maçta ayak bileği dış tendon grubu ve destek dokusunda kanama olduğunun açıklanmasının ardından, sosyal medyadan gelen destek çağrısına Ferhat Göçer kayıtsız kalmadı.

Göçer, eski adı Twitter olan X platformunda, "Göreve hazırım… Ameliyat ederim, şarkı söylerim… Amigoluk, tribün liderliği, başkanlık, doktorluk, ne iş olsa yaparım… Dönsün sahalara yeter ki…" diye yazdı.