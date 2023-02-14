Ferhat Göçer'den Zilan Tigris paylaşımı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan depremde enkaz altında kalan Çağdaş Çankaya ile müzisyen eşi Zilan Tigris'in hayatını kaybettiği öğrenildi. Ünlü şarkıcı Ferhat Göçer de yakın dostu Zilan Tigris'e duygusal bir paylaşımla veda etti.

Ferhat Göçer'den Zilan Tigris paylaşımı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 şiddetindeki iki , 10 ilde büyük yıkıma neden oldu. Türkiye'yi yasa boğan depremde Ermeni müzisyen Zilan Tigris ile 'Kuruluş Osman' dizisinin oyuncusu Çağdaş Çankaya da vefat etti.

Acı haberi yapımcı Mehmet Bozdağ, sosyal medya hesabından duyurdu. Bozdağ, paylaşımında "Hepimizi derinden yaralayan deprem felaketinde Kuruluş Osman dizimizin değerli oyuncusu Çağdaş Çankaya ve eşi Zilan Tigris’i kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Değerli oyuncumuz Çağdaş Çankaya’ya, eşine ve depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanınız cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Ferhat Göçer'den Zilan Tigris paylaşımı - 1

"NEFESİM KESİLDİ, YÜREĞİM YANDI"

Yakın dostu Zilan Tigris'i kaybetmenin acısını yaşayan Ferhat Göçer de sosyal medya hesabından arkadaşına veda etti.

Ferhat Göçer, paylaşımında "Ah Zilan… Sesini ilk duyduğumda büyülenmiştim. Dostum, arkadaşım, meslektaşım… Bugün cansız bedenini göçük altından çıkarmışlar. Duyduğumda nefesim kesildi, yüreğim yandı" dedi.

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