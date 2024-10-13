Feridun Düzağaç ikinci kez baba oldu

10 yıldır Tuba Tanışık ile gözlerden uzak mutlu bir birlikteliği olan ünlü şarkıcı Feridun Düzağaç'ın geçtiğimiz haftalarda ikinci kez baba olacağı ortaya çıkmıştı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Düzağaç ile Tanışık'tan müjdeli haber geldi. 55 yaşındaki ünlü isim ikinci kez baba oldu.

Ünlü şarkıcını sevgilisi Tanışık, geçen ay sonu bir kız bebek dünyaya getirdi. Çift kızlarına Vega adını verdi.