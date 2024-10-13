Feridun Düzağaç ikinci kez baba oldu
"Alev Alev", "Beni Bırakma" ve "Dipteyim Sondayım Depresyondayım" gibi şarkılarla tanınan 55 yaşındaki ünlü şarkıcı Feridun Düzağaç, ikinci kez baba oldu.
10 yıldır Tuba Tanışık ile gözlerden uzak mutlu bir birlikteliği olan ünlü şarkıcı Feridun Düzağaç'ın geçtiğimiz haftalarda ikinci kez baba olacağı ortaya çıkmıştı.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Düzağaç ile Tanışık'tan müjdeli haber geldi. 55 yaşındaki ünlü isim ikinci kez baba oldu.
Ünlü şarkıcını sevgilisi Tanışık, geçen ay sonu bir kız bebek dünyaya getirdi. Çift kızlarına Vega adını verdi.
"BÜTÜN MUCİZELERİ TEK BİR SERÜVENDE YAŞATTI BANA"
Tuba Tanışık, bebeğinin ilk fotoğraflarını Dünya Kız Çocukları Günü’nde şu sözlerle paylaştı:
“Yaşasın kız çocukları... Dünya Kız Çocukları Günü’ne 12 gün kala böyle bir bal girdi hayatıma… Ömrüme bahşedilen bütün sürprizleri, bütün mucizeleri tek bir serüvende yaşattı bana… Canım kızım. Canım..”
Öte yandan Feridun Düzağaç’ın ilk evliliğinden Tuya Naz Düzağaç adında bir kızı var.
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