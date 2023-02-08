Fester Abdü ( Deli Mi Ne?) kimdir, nereli?

Deli Mi Ne? YouTube kanalının kurucusu olan Abdü ya da gerçek adıyla Ali Abdüsselam Yılmaz, 1993 yılında Konya'da dünyaya geldi. Çukurova Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu mezunu olan Yılmaz, Türkiye Kano milli takımı lisanslı sporcusudur ve çeşitli kulüplerde yarışmalarda derece elde etmiştir.

Deli Mi Ne? kanalı Yılmaz tarafından 11 Nisan 2017'de kuruldu.2018 yılında Yılmaz'ın pembe topuklu ayakkabı ile koşu yarışına katılması ve Çanakkale Savaşı'nda batmış Majestik adlı gemi enkazına dalış gerçekleştirmesi çok konuşuldu.

Yılmaz, Ağustos 2019'daki İngiliz kulüp Liverpool ve Chelsea arasında Vodafone Park'da oynanmış UEFA Süper Kupası Finali'nde sahaya atladı. Bu olay ardından gözaltına alınan fenomen serbest bırakıldı.

