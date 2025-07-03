Feyyaz Şerifoğlu ile Merve Dinçkol'dan Yunanistan pozları

Mutlu birlikteliklerini birkaç gün önce nikahla taçlandıran Feyyaz Şerifoğlu ile Merve Dinçkol, düğün sonrası Yunanistan'a gitti.

Feyyaz Şerifoğlu ile Merve Dinçkol'dan Yunanistan pozları

Camdaki Kız dizisiyle tanınan oyuncu ile spiker Merve Dinçkol, 29 Haziran Pazar akşamı İstanbul'da dünyaevine girdi.

İlk danslarını Kenan Doğulu’nun “Tencere Kapak” şarkısıyla yapan ünlü çiftin mutlu gününden kareler sosyal medyadan paylaşıldı.

Feyyaz Şerifoğlu ile Merve Dinçkol'dan Yunanistan pozları - 1

SOYADINI GÜNCELLEDİ

Merve Dinçkol, düğün sonrası eşi 'nun soyadını da profiline ekledi. Ünlü isim, profilini "Merve Dinçkol Şerifoğlu" olarak güncelledi.

Feyyaz Şerifoğlu ile Merve Dinçkol'dan Yunanistan pozları - 2

YUNANİSTAN'A GİTTİLER

Ünlü çift, düğün sonrası tatile çıktı. Yunanistan'a giden Şerifoğlu ile Dinçkol, tatil pozlarını takipçileriyle paylaştı.

Yunanistan'ın Pire şehrine giden ünlü çiftin tatil pozları büyük ilgi gördü.

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