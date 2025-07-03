Feyyaz Şerifoğlu ile Merve Dinçkol'dan Yunanistan pozları
Mutlu birlikteliklerini birkaç gün önce nikahla taçlandıran Feyyaz Şerifoğlu ile Merve Dinçkol, düğün sonrası Yunanistan'a gitti.
Camdaki Kız dizisiyle tanınan oyuncu Feyyaz Şerifoğlu ile spiker Merve Dinçkol, 29 Haziran Pazar akşamı İstanbul'da dünyaevine girdi.
İlk danslarını Kenan Doğulu’nun “Tencere Kapak” şarkısıyla yapan ünlü çiftin mutlu gününden kareler sosyal medyadan paylaşıldı.
SOYADINI GÜNCELLEDİ
Merve Dinçkol, düğün sonrası eşi Feyyaz Şerifoğlu'nun soyadını da sosyal medya profiline ekledi. Ünlü isim, profilini "Merve Dinçkol Şerifoğlu" olarak güncelledi.
YUNANİSTAN'A GİTTİLER
Ünlü çift, düğün sonrası tatile çıktı. Yunanistan'a giden Şerifoğlu ile Dinçkol, tatil pozlarını takipçileriyle paylaştı.
Yunanistan'ın Pire şehrine giden ünlü çiftin tatil pozları büyük ilgi gördü.
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